Immer wieder war die Stadt mit Beschwerden von Anrainern der Müllsammelstellen konfrontiert. Offenbar entsorgen Leute ihr Altglas ausgerechnet am frühen Morgen, am späten Abend oder auch sonntags – mit entsprechendem Lärm. Um dem einen Riegel vorzuschieben, hat der Gemeinderat im Oktober 2017 die Umweltverordnung geändert und die Altglas- und Metallentsorgung in diesen Zeiten untersagt.

„Umweltverordnung ist nicht mehr zeitgemäß“

Der Beschluss wurde auch dem Land übermittelt, da die Aufsichtsbehörde jede Verordnung prüft, die eine Gemeinde erlässt. Doch diese hat nun die Amstettner Umweltverordnung als Ganzes aufgehoben. Den Grund dafür kennt der Obmann des Rechtsausschusses, Stadtrat Andreas Gruber: „Unsere Umweltverordnung ist nicht mehr zeitgemäß, weil sich darin viele Vorschriften finden, die schon in den Bundes- oder Landesgesetzen geregelt sind“, sagt der VP-Politiker. Als Beispiel dafür nennt er den Tierschutz und die Regelungen für die Hühnerhaltung im privaten Bereich.

Alles was noch zu regeln bleibt – darunter zum Beispiel auch Lärmbelästigung durch Rasenmähen oder Müllentsorgung – wird die Gemeinde künftig in einer ortspolizeilichen Verordnung festschreiben, die wesentlich schlanker sein wird, als die bisherige Umweltverordnung.

Im Stadtrat haben sich die Parteien in der Vorwoche auch schon auf die zentralen Inhalte geeinigt. Was genau beschlossen wurde, will Gruber noch nicht bekannt geben, sondern erst den Beschluss im Gemeinderat abwarten.

Katzengruber spricht von „unnötiger Fleißaufgabe“

Für SP-Fraktionssprecher Anton Katzengruber hätte man sich die ganze Arbeit ersparen können, „wenn nicht die ÖVP im Vorjahr unbedingt das Glasentsorgen in den Randzeiten verbieten hätte wollen. Das war eine unnötige Fleißaufgabe, weil ohnehin bei den Abfallsammelstellen eine Tafel steht, dass man zwischen 20 und 6 Uhr kein Glas hineinwerfen soll. Das Problem ist, dass sich viele Leute einfach nicht um bestehende Regeln scheren.“

Für Katzengruber ist klar, dass man in der neuen polizeilichen Verordnung zwar die Mittagsruhe einhalten, aber Handwerkertätigkeiten ausnehmen werde. „Wenn der Nachbar zum Beispiel gerade eine neue Terrasse machen lässt, kann man nicht verlangen, dass die Firma zwei Stunden Pause macht. Wir wollen ja das Gewerbe nicht in seiner Arbeit behindern.“

Rasenmähen sollte aus Katzengrubers Sicht auch am Samstagnachmittag erlaubt sein, weil viele berufstätige Leute sonst kaum Zeit dazu hätten. „Grundsätzlich muss man einfach an den Hausverstand der Leute appellieren, unnötigen Lärm zu vermeiden“ sagt Katzengruber.