Der Adventkalender des Lions Club Amstetten ist noch nicht einmal da und doch schon ein Riesenerfolg. 6.000 Stück werden produziert und 5.400 sind bereits verkauft. Viele Firmen waren von der Idee begeistert und haben Kalender erworben, um sie ihren Mitarbeitern oder auch ihren Kunden und Geschäftspartnern als kleines Weihnachtspräsent zu überreichen. Die meisten der Unternehmen haben darüber hinaus noch selbst einen Preis gestiftet.

Kalender bei Thalia und Adventstand zu kaufen

„Der Kalender ist eine Win-win-Aktion. Die Firmen bekommen günstige Werbung und wir lukrieren Geld für unsere sozialen Zwecke und die Käufer können gewinnen“, sagt Lionspräsident Kurt Mitterböck. Insgesamt werden 489 Preise in einem Gesamtwert von 27.000 Euro vergeben. Das sind durchschnittlich 20 Preise pro Tag mit einem Wert von 1.125 Euro.

Und so funktioniert es: Die Lionskalender werden bei Thalia Amstetten und beim Lions Adventstand zu erwerben sein. Ein Stück koset fünf Euro. Jeder Kalender hat neben den 24 Datumsfenstern noch ein separates im rechten oberen Bereich. Darunter findet sich die Gewinnnummer des Kalenders. Welche Nummern was gewonnen haben, ist täglich auf der Webpage des Lions Club Amstetten (amstetten.lions.at) bei der Oberbank Amstetten aber auch in der NÖN-Ausgabe zu erfahren.

Etwa jeder zwölfte Kalender gewinnt

Die Gewinne können bis spätestens 31. Jänner bei der Oberbank abgeholt werden. Wer sich also die Überraschung bis zum Weihnachtsabend aufheben will – es genügt auch dann noch nach der Gewinnnummer zu schauen. Etwa jeder zwölfte Kalender gewinnt. Ausgespielt werden unter anderem ein Winterurlaub in Schladming, Schi mit Bindung, ein Mostseminar, eine Führerscheinausbildung, ein Candlelight-Dinner und vieles mehr.

Gestaltet hat den Kalender, den 24 Schneemänner zieren, der Haager Künstler Erwin Kastner. Das Originalbild wird am 19. November versteigert (Infobox). Der Erlös geht ebenso wie jener des Kalenders eins zu eins an bedürftige Menschen in der Region.