„Er lauert mir auf, läutet täglich an meiner Glocke, schickt mir ständig SMS, schreibt, dass ich eine Schlampe bin, und dass er mich, wenn er mich auf der Straße sieht, anspucken wird. Zettel mit Nachrichten oder Fotos heftet er an die Windschutzscheibe meines Autos. Gekriselt hat es schon lange in der Beziehung, weil er mich geschlagen hat“, erzählt eine 29-Jährige vorm Richter.

Dass sich die Frau schließlich ob der Gewalttat von ihrem Lebensgefährten getrennt hat, konnte dieser nicht verkraften. Er heftete sich an ihre Fersen. Beharrliche Verfolgung wird dem 49-jährigen Amstettner nun vorgeworfen im Prozess am Landesgericht.

Kontaktverbot verhängt

Geständig zu den Anschuldigungen ist der Angeklagte vorm Richter nur teilweise. Er verharmlost. „Nur einmal war ich vor ihrem Haus“, sagt er. Und: „Nur einmal habe ich bei ihr angeläutet.“ Ob er des Nächtens SMS geschickt hat? „Nie“, beteuert er. Und tagsüber? „Das weiß ich nicht mehr.“

„Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Ex ihr eigenes Leben führen will“, sagt er Richter zum 49-Jährigen. Und: „Das Opfer wünscht keine Beziehung zu Ihnen.“ „Ich auch nicht zu ihr“, kommt es harsch zurück.

Bestrafung fordert Staatsanwalt Leopold Bien. „Was der Angeklagte gemacht hat, ist beharrliche Verfolgung in klassischer Ausprägung“, so der Ankläger. Für den Stalker setzt es drei Monate bedingt. 240 Euro muss er ob erlittener Pein an das Opfer zahlen. Kontaktverbot wird verhängt. Nicht rechtskräftig.