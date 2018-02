In der Vorwoche wandte sich eine verärgerte Pendlerin mit einem Schreiben an die NÖN. Darin übt sie Kritik an der aktuellen Situation beim Parkhaus beim Bahnhof. In den vergangenen Wochen sei es vermehrt dazu gekommen, dass Dauerparker die Parkmöglichkeiten, die eigentlich für Pendler reserviert sind, nützen würden. „Ich bin tagtäglich zwischen Amstetten und Linz mit der ÖBB unterwegs. In den letzten Wochen fällt es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Pendlern vermehrt auf, dass sehr viele ‚Dauerparker‘ im Parkhaus stehen“, berichtet sie in dem Schreiben.

Die Pendlerin äußerte weiters den Verdacht, dass dies mit den Witterungsverhältnissen zu tun haben könnte. „Ich habe im Dezember zu diesem Thema den Artikel in der NÖN gelesen und warte seitdem gespannt auf die ersten versprochenen Kontrollen durch die Polizei“, kritisiert die Dame weiter.

Pendler würden die „wildesten Parkmöglichkeiten“ nutzen, andere Fahrzeuge teilweise komplett einparken oder ihre Fahrzeuge bei der Ab- beziehungsweise Auffahrt oder in zweiter Spur abstellen. „Eine Dauerlösung kann das doch wirklich nicht sein. Eine Lösung muss her! Am besten mittels einer Schrankenanlage“, schlägt die Dame vor.

Polizei: der Großteil der Parker sind Bahnkunden

Mit den Inhalten des Schreibens konfrontiert, betont der Kommandant der Stadtpolizei, Johann Hellinger, dass man sehr wohl intensiv im Parkhaus kontrollieren würde. „Das absolute Gros sind aber Bahnkunden. Man muss auch betonen, dass Personen, die etwa mit dem Railjet zum Flughafen fahren und zwei Wochen auf Urlaub sind, eben auch Bahnkunden sind und damit zurecht im Parkhaus stehen dürfen. Wir sind teilweise mehrmals täglich vor Ort und wenn jemand sagt, es stehen nur Dauerparker dort, dann stimmt das ganz einfach nicht.“

Dass das Thema immer wieder aufgebracht wird und man der Stadtpolizei Nachlässigkeit unterstellt, ärgere ihn. „Prinzipiell gibt es nun einmal keinen Anspruch auf einen Parkplatz im Parkhaus. Wir können nur kontrollieren und bei Fahrzeugen, die falsch parken, einschreiten. Und natürlich fahren im Winter mehr Personen mit dem Zug“, kontert er.

Ein anderes System für das Parkhaus, etwa die bereits erwähnte Schrankenanlage, würde bei ihm auf starke Zustimmung stoßen. „Keiner wäre glücklicher als die Polizei, wenn die Bahn so ein System schaffen könnte“, betont Hellinger.