Schon das 41. Jahr in Folge schlüpft Pater Hans Schwarzl in das Gewand des heiligen Nikolaus. „Ich mache das, seit ich Priester bin, und es bereitet mir immer aufs Neue große Freude“, erzählt der Pfarrer von Herz Jesu. Wenn der Wecker am 6. Dezember in der Früh läutet, dann beginnt sein Einsatz als Heiliger Mann aus Myra.

„Um in das Nikolausgewand zu schlüpfen brauche ich nach all den Jahrzehnten nur noch fünf Minuten. Nur beim Bart kann es ein wenig dauern, denn der muss richtig sitzen, damit er mich nicht beim Sprechen stört.“

„Er ist eine Lichtgestalt und Kinder brauchen das unbedingt“

„Der Nikolaus ist eine Lichtgestalt und Kinder brauchen das“, sagt PaterHans Schwarzl.Schleifer-Höderl | NOEN, Doris

Heuer besucht Pater Hans als Nikolaus die Volksschule Preinsbacher Straße, den Landeskindergarten V in der Aluminiumstraße sowie den Landeskindergarten I in der Schulstraße, den Betriebskindergarten des Landesklinikums Amstetten und das Hilde Umdasch Haus in der Stefan-Fadinger-Straße. „Da kann man also wirklich von Nikolaus on Tour sprechen“, schmunzelt der Geistliche.

Ihm ist wichtig, den Kindern in der Gestalt des Heiligen Nikolaus das Schenken und Teilen näher zu bringen. „Der Heilige Mann ist eine Lichtgestalt und Kinder brauchen das unbedingt. Die Feste und Rituale im Jahreskreis vermitteln ihnen zudem Beständigkeit und sind Ritual.“

Daher versteht er auch nicht, dass der Nikolaus in Wiener Kindergärten nicht mehr willkommen ist. „Wir tun uns und der Gesellschaft nichts Gutes, wenn wir mit Traditionen mutwillig brechen. Der Nikolo ist ein gütiger Mann und heute brauchen wir Güte mehr denn je!“

Gerne erinnert sich der Geistliche an seine eigene Kindheit zurück und wie er gemeinsam mit seinem Bruder die Schuhe hinausstellte, damit der Nikolo etwas hineingibt. „Wir fanden dann immer für jeden ein rotes Sackerl und darin waren eine Orange, ein Apfel, Nüsse, Feigen und gedörrte Zwetschken. Da haben wir gejubelt!“

Natürlich hat auch er immer ein Säckchen für die Kinder mit dabei und freut sich über ihre Freude. Manchmal erhält der Nikolaus auch selbst ein Geschenk. „Es kommt immer wieder vor, dass ich von den Kleinen Zeichnungen mit Unterschrift erhalte. Das rührt mich jedes Mal sehr.“