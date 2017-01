Am Donnerstag vor Weihnachten wurden bei einer Besprechung am Kulturamt der Stadt die Weichen für die Naturvermittlung in der Forstheide im Jahr 2017 gestellt. Geleitet wird das Programm von Helga Steinacher, die vom Gemeinderat dafür den Zuschlag erhalten hat.

Dieter Stadlbauer vom städtischen Bauamt, Umweltstadtrat Gerhard Haag, Umweltgemeinderat Bernhard Wagner sowie Kulturamtsleiterin Elke Strauß brachten ihre Ideen ein und zeigten sich am Ende mit dem ausgearbeiteten Programm sehr zufrieden. So wird es unter anderem ein großes Saison-Opening am 21. März – dem internationalen Tag des Waldes – geben, bei dem die Bürger Gelegenheit haben werden, die Forstheide als prägende Kulturlandschaft zu erkunden. „Darüber hinaus werden Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen für Informationen und Fragen zur Verfügung stehen“, kündigt Stadlbauer an.

Zahlreiche Schüler haben das Projekt kennengelernt

Schulen sind der Naturvermittlung ein besonders großes Anliegen. Zahlreiche Schüler haben bereits das Projektgebiet der Naturvermittlung Forstheide kennengelernt. Um den Lehrkräften das Thema „Biodiversität Forstheide“ näher zu bringen, wird es am 27. Mai ein eigenes Fortbildungsseminar für die Pädagogen geben.

Aber auch an die Kinder zwischen neun und 12 Jahren ist gedacht worden. Mit dem kleinen Forstheidebuch, das eigens für sie entwickelt wird, will man ihnen eine didaktische Vermittlungsbroschüre zur Verfügung stellen, mit der sie selbstständig und eigeninitiativ auf Erkundungstour gehen können.

Die „Naturvermittlung Forstheide“ bildet sich wie bereits in den vergangenen zwei Jahren natürlich auch selbst fort und wird Exkursionen und Seminare organisieren. „Neu ist, dass diese auch für interessierte Personen geöffnet werden um neue Kooperationspartner zu gewinnen, aber auch um mehr Menschen mit den gleichen Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes hinsichtlich der Kulturlandschaft Forstheide zu vernetzen“, sagt Stadlbauer.