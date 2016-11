Was in London, Berlin, Wien oder Linz bereits gang und gäbe ist, soll nun auch in Amstetten Schule machen. Die Kunstinitiative Amstetten unter Obmann Wilfried Leitner hat die pop up gallery – kurz PUG – ins Leben gerufen.

„Leere soll sich mit spannender Kunst füllen“

„Sie ermöglicht einen unkomplizierten sowie freien Zugang zur zeitgenössischen Kunst in Form einer temporären Ausstellung in vakanten Räumen“, berichten Kunst- und Kulturvermittlerin Helga Steinacher und die Kunsterzieherin und Malerin Susanna Schober. „Die Leere von Geschäftslokalen und Gebäuden soll sich mit spannender Kunst füllen und Teilnahme wie auch Teilhabe am Geschehen bieten.“

Zum ersten Mal wird es diese „barrierefreie“ Kunstvermittlung im Rahmen der diesjährigen Amstettner Kulturwochen geben. Die Künstler Kurt Bachner, Evi Leuchtgelb, Andreas Peham, Herbert Petermandl und Susanna Schober laden an drei Tagen in die ehemaligen Räumlichkeiten des Tierfachhandels „Zoo Czeck“ ein.

„Wir möchten zeitgenössische Kunst wortwörtlich begreifbar machen“, so Susanna Schober. „Dabei soll nicht nur ein Dialog zwischen Künstler und Betrachter entstehen, sondern jeder, der möchte, kann sich selbst künstlerisch ausprobieren und mitgestalten.“

Regelmäßige Projekte in Zukunft geplant

Es gehe vor allem auch darum, Schwellenängste abzubauen und Kunst in den Alltag einfließen zu lassen. „Kunst für alle Generationen zu öffnen, direkt und unkompliziert, quasi beim Vorbeigehen oder bei einem Bummel durch die Stadt, ist unser Ziel“, betont Schober. Kunst sei ja nichts Abgehobenes oder Geheimnisvolles, viel mehr entstehe sie aus Erlebtem. Dass es dafür langer Denk- und Arbeitsprozesse bedarf – von der Idee über die tatsächliche Umsetzung bis hin zur Fertigstellung – möchten Susanna Schober und ihre Kollegen auch vermitteln.

Die Aktion soll nicht einmalig bleiben. „Wir möchten in Zukunft regelmäßige Projekte starten und mindestens zwei Mal im Jahr die PUG, wenn möglich am wechselnden Orten, öffnen. In Amstetten gibt es genügend Möglichkeiten. Wir denken, dass dies nicht nur zu einem besseren Verständnis für zeitgenössische Kunst führen kann, sondern auch zur Belebung der Innenstadt. Leere Räume werden plötzlich mit Leben gefüllt, führen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und erhalten somit eine zentrale Aufgabe im Miteinander unserer Stadt.“

Pop up gallery

PUG, die pop up gallery, zeigt erstmals im Rahmen der Amstettner Kulturwochen spannende und brisante Werke regionaler Künstler, losgelöst von allen Vorstellungen und Erwartungen in ungewöhnlicher Umgebung. Nämlich am Hauptplatz 3, in den ehemaligen Räumlichkeiten des Tierfachhandels „Zoo Czeck“ am Donnerstag, 10. November, von 19 bis 21 Uhr, am Freitag, 11. November, von 17 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 12. November, von 10 bis 13 Uhr.