Im herrlichen Ambiente des Schlosshofes Ulmerfeld gibt es auch im heurigen Sommer wieder beste Unterhaltung. Ab 20. Juni zeigt ulk in neun Veranstaltungen die Kriminalkomödie „Ein gemütliches Wochenende“. Die Handlung dreht sich um Schriftseller Raymond (Günther Schörkhuber), der nur ein nettes Wochenende mit Freundin Monique (Stefanie Obereigner) verbringen wollte.

Da tauchen plötzlich Freund Emile (Thomas Ruckensteiner) samt Freundin Vicky (Ruth Schmutz), Raymonds Ehefrau Noelle (Nicole Wahlmüller) und Schwiegermutter Simone (Eveline Aichinger) auf. Als dann noch zwei Bankräuber (Christopher Hager und Georg Kräftner) in das Haus einbrechen und alle als Geisel nehmen, ist das Durcheinander perfekt.

Bewährte Darsteller sind wieder mit an Bord

Mit an Bord ist großteils wieder die bewährte Darsteller-Riege. „Es freut mich, dass wir mit Ruth Schmutz und Ursula Palmetshofer auch zwei Debütantinnen begrüßen dürfen“, erklärte Obmann Manfred Spreitzer anlässlich eines Pressegespräches. Regie führt in gewohnter Manier Thomas Richter. „Es wird wieder ein besonderes Ambiente sein. Wir freuen uns auch, dass wir die Beleuchtung weiter verbessert haben und so die Darsteller in ein noch besseres Licht rücken können“, blickt Spreitzer dem Sommer entgegen.

Ein weiteres Sommer-Highlight findet übrigens am Mittwoch, 27. Juni, ab 20 Uhr statt, wenn Steelrocks im Schlosshof gastiert. Natürlich wieder mit vielen Rock-Klassikern mit im Gepäck. Karten für ulk und Steelrocks sind bereits beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten, unter www.ulk-theater.com und bei der Volksbank Hausmening erhältlich.