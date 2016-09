Raserei ist nach wie vor die Unfallursache Nummer eins. Auch in Amstetten treten immer wieder Autofahrer das Gaspedal bis zum Anschlag durch. „Messungen der Vergangenheit haben ergeben, dass auf den Straßen der Stadt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oft weit überschritten wurde – nicht selten wurde sogar Tempo 100 gefahren“, berichtet Stadtwachekommandant Johann Hellinger.

Im Spätherbst kommt mobiles Radar

Da bestand natürlich Handlungsbedarf und deshalb hat die Stadt auch am 1. August dieses Jahres zwei Radarboxen, eine in der Stadionstraße gegenüber des Weges zur HLW sowie HAK/HAS und eine in der Wiener Straße auf der Höhe Interspar installiert. „Erste Auswertungen haben ergeben, dass die Autofahrer seit Inbetriebnahme der beiden Boxen wesentlich langsamer und vorsichtiger in diesen Streckenabschnitten fahren“, so Johann Hellinger.

Im Spätherbst wird die Stadt nun auch noch ein mobiles Radar, das in einem zivilen Auto installiert ist, bekommen. „Das können wir bedarfsorientiert in Bereichen einsetzen. Uns geht es um die Beruhigung des Fließverkehrs, besonders vor Schulen und Kindergärten, Spielplätzen und verkehrsberuhigten Zonen sowie Baustellen“, sagt Hellinger. Mit Abzocke oder Geldmacherei habe das nichts zu tun. Man wolle viel mehr die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Wie verantwortungslos manche Lenker sind, zeigt ein anderes, erschreckendes Faktum: Der Stadtpolizei ist bekannt, dass es immer wieder zu illegalen Autorennen auf Amstettens Straßen kommt. „Das können wir keinesfalls dulden und wir werden es unterbinden“, so Johann Helllinger.