Am Montagabend war es soweit: Stocksportler aus 24 Nationen der Welt marschierten bei der Eröffnung der 12. Eisstock-Weltmeisterschaft mit erhobenen Flaggen und unter Beifall zahlreicher Ehrengäste und Besucher in der Amstettner Eishalle auf.

Sehenswerte Show- und Musikeinlagen – Auftritte gab es von der Stadtmusikkapelle Amstetten, den Anika-Plattlern, Akrobatin Christina Zauner, Sängerin Eveline Skarek und den „Daidalos“ – rundeten den knapp eineinhalbstündigen Festakt perfekt ab.

Festansprachen hielten die Ehrengäste Sportminister Heinz-Christian Strache, NÖ Sportlandesrätin Petra Bohuslav, der Präsident des Internationalen Eisstockverbandes Manfred Schäfer, der geschäftsführende Präsident des Bundes Österreichischer Eis- und Stocksportler Otto Kügerl, Hausherr und Präsident des NÖ Eisstockverbandes Alfred Weichinger sen., die Bürgermeister Ursula Puchebner (Amstetten) und Gernot Lechner (Winklarn) sowie die Obfrau des Tourismusverbandes Moststraße Michaela Hinterholzer.

Mehr zur Eröffnung und zur gesamten WM-Woche lest ihr am kommenden Dienstag in Ihrer NÖN.