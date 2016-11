Nachdem Stadttaxi-Chef Norbert Riedl, der die letzten fünf Jahre das CityAST betrieben hat, den Vertrag mit der Stadt Ende des Jahres gekündigt hatte, wurde das Anrufsammeltaxi neu ausgeschrieben. Laut Stadtwerkesprecher Gerhard Riegler wurden zwei Angebote gelegt – von Norbert Riedl und Taxi Heiss.

„Der Gemeinderat hat sich in seiner November-Sitzung einstimmig für das Angebot der Firma Taxi Heiss entschieden. Sie übernimmt somit ab 2. Jänner 2017 die Anrufsammeltaxi-Fahrten“, erklärt Riegler. Für die Fahrgäste der bereits bestehenden Bedienungsgebiete Invalidensiedlung, Eisenreichdornach und Preinsbach, Reitbauernsiedlung sowie Dingfurth bleibt alles beim Alten.

Für die Stadt wird's empfindlich teurer

Neu hinzu kommen die Bedienungsgebiete Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth und Mauer mit insgesamt 28 Haltestellen. „Taxi Heiss wird künftig alle Bedienungsgebiete anfahren“, sagt Gerhard Riegler. „Die neuen werden im Stundentakt bedient und ermöglichen den Fahrgästen den Umstieg in die Citybuslinie 7 Richtung Stadtzentrum. Man hat sich für diese Variante entschieden, weil es wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre, zwei öffentliche Verkehrsmittel die gleiche Strecke befahren zu lassen.“

Die erste Fahrt ist bei der Haltestelle Hausmening, Pfadfinderheim, von Montag bis Samstag um 6.40 Uhr möglich, in der Waidhofner Straße um 6.55 Uhr. Mit der Erweiterung des CityAST trägt man dem Wunsch der Bevölkerung Folge und bietet zudem eine Alternative zum Selbstfahren.

Wie Stadtwerkesprecher Gerhard Riegler berichtet, gibt es ab 2. Jänner das CityAST auch in Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth-Mauer. | NOEN, Schleifer-Höderl

Für die Stadt wird das CityAST insgesamt gesehen empfindlich teurer. Pro Fahrt zahlt sie künftig an den Taxiunternehmer 9,5 Euro (netto), bisher waren es nur 5,45 Euro. Bei rund 15.000 Fahrten pro Jahr (die Zahl dürfte durch die Anbindung der Ortsteile noch beträchtlich steigen) sind das rund 60.000 Euro Mehrkosten – die allerdings das Budget der Stadtwerke belasten werden, die ja nun offiziell für den CityBus zuständig sind.

Stadtrat Laurentius Palmetshofer sieht es pragmatisch: „Wenn man öffentlichen Verkehr haben will, dann verursacht das natürlich auch Kosten. Und da der bisherige Betreiber seinen Vertrag gekündigt hat, mussten wir neu ausschreiben. Das ist ja nicht von uns ausgegangen. Wir hoffen, dass das CityAST in den Ortsteilen gut angenommen wird.“ Laut Erhebungen ist vor allem der Bedarf an einem öffentlichen Verkehrsmittel zwischen den Ortsteilen und Zielen wie dem Landesklinikum in Mauer oder dem Einkaufszentrum in Hausmening groß.

Je nach Bedarf mit Pkw oder Kleinbus

Michaela und Gerhard Heiss freuen sich über die Entscheidung des Gemeinderates. Das Taxiunternehmen, das seit 1930 in Familienbesitz ist und mittlerweile in der dritten Generation geführt wird, hat zudem eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Beförderung des öffentlichen Verkehrs.

„Wir haben derzeit einen Fuhrpark von sieben Kleinbussen und sieben Pkw und somit auch die Kapazitäten, die Bedienungsgebiete dementsprechend anfahren zu können“, so das Unternehmerehepaar. „Je nach Bedarf werden wir die Haltestellen entweder mit dem Kleinbus oder dem Pkw bedienen.“

Stadttaxi-Chef Norbert Riedl, der sein Taxiunternehmen ab dem kommenden Jahr ohne CityAST-Fahrten weiterführen wird, erweist sich als guter „Verlierer: „Bei einer Ausschreibung gibt es eben einen Billigstbieter und ich war es diesmal nicht. Ich gratuliere Michaela und Gerhard Heiss und sage es mit den Worten Kaiser Franz Josephs: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut!“