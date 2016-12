Erdöl nimmt einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben ein und nicht nur deswegen, weil es zu 90 Prozent als Kraftstoff Verwendung findet. Erdöl ist in sämtlichen Kunststoffen sowie in Arzneimitteln und Bekleidung enthalten. „Wenn man so will, handelt es sich neben der Lebensmittelproduktion um eine der größten Industrien“, erklärt der Erdöltechniker Mathias Mitschanek (30).

Projekt wurde ohne Partner umgesetzt

Nach dem Besuch der Volksschule in der Elsa-Brändstromstraße, des Ostarrichi Gymnasiums und der HTL Steyr studierte der Amstettner Petroleum Engineering an der Montanuniversität Leoben und beendet demnächst seine Doktorarbeit am Institut für Tiefbohrtechnik.

„Meine Studienkollegin Hasnaa Lamik und ich wollten aber schon während unserer Ausbildung unser Wissen weitergeben. Und gerade weil die Thematik Erdöl so komplex und schwer verständlich ist, haben wir beschlossen ein Buch über die Entstehung, Verarbeitung und Anwendung von Erdöl zu verfassen“, berichtet Mathias Mitschanek.

Am 1. Jänner 2016 ist das Werk, geschrieben für Volksschulkinder ab dem 8. Lebensjahr, erschienen. „Wir haben uns dazu entschlossen, das Projekt ohne Partner umzusetzen. Dadurch konnten wir uns beim Schreiben auf wissenschaftliche Konzepte konzentrieren und diese kindgerecht aufbereiten. Wir gründeten einen eigenen Verlag, suchten uns eine Illustratorin und finanzierten das Projekt aus der eigenen Tasche.“ Kein leichtes Unterfangen, aber es gelang. Unter www.pollys-journey.com erfährt man alles über das Projekt und kann das Buch auch bestellen.

Übersetzungen in Englisch und Arabisch

In „Die abenteuerliche Reise des Öltröpfchens Polly“ wird der Weg des Erdöls durch die Reise Pollys dargestellt. Es erlebt Höhen und Tiefen, ohne aufzugeben und folgt somit dem Lauf des Lebens, bis es seinen Platz in der Gesellschaft findet. Noch während seiner Doktorarbeit schloss Mathias Mitschanek Kontakt zum Landesschulrat für Niederösterreich, ging in Schulen, um das Buch zu präsentieren und stellte es auch in einem SOS Kinderdorf vor.

Durch das unermüdliche Engagement der Autoren wurden Exemplare des Buches nicht nur von den beiden Österreichischen Erdölkonzernen, sondern auch von Firmen in Deutschland, Holland, Großbritannien, Texas und Kalifornien angekauft. Zudem gibt es Übersetzungen des Öltröpfchens Polly außer in Englisch auch in Arabisch und demnächst sogar in Portugiesisch. „Derzeit arbeiten wir auch an einer Augmented Reality Version, mit der man noch zusätzliche Infos über das Smart Phone erhält.“

Mathias Mitschanek, der bis Oktober Universitätsassistent an der Montanuniversität in Leoben war, wird im kommenden Jahr nach Kalifornien ziehen, um „Polly“ in Amerika groß raus zu bringen, seine Kollegin wird den europäischen und arabischen Markt bedienen.

Noch genug Reserven an Erdöl vorhanden

„Ich war vor wenigen Wochen in Los Angeles und das dortige Schulinspektorat zeigt großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns. Dies ist natürlich eine große Chance, die wir nutzen möchten.“

Mitschanek wird in Schulen gehen und Wissensvermittlung betreiben. „Noch gibt es genug Erdölreserven. Obwohl bereits in den 1930er-Jahren, dann in den 1970ern und zuletzt zur Jahrtausendwende eine Knappheit propagiert wurde, können wir heute davon ausgehen, dass durch neue Bohrtechnologien mindestens für die nächsten 30 bis 40 Jahre, und wahrscheinlich noch länger, Reserven vorhanden sind. Dennoch müssen wir uns weiterhin Gedanken über Alternativen wie Sonnen- und Windenergie machen. Wir Erdöltechniker arbeiten da eng mit der Wissenschaft zusammen.“