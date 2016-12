439 Meter ragt der malaysische Wolkenkratzer Signature Tower ab seiner Fertigstellung Ende 2018 in den Himmel. Errichtet wird er im Stadtteil Tun Razak Exchange, der derzeit auf einer Fläche von insgesamt 13.877 m² im Herzen von Kuala Lumpur entsteht. Das Viertel soll das zukünftige internationale Finanz- und Bankenzentrum in Malaysia werden.

Das Hochhaus wird zu den höchsten Gebäuden in Asien und zu den Top 15 der Welt zählen. Mit dabei beim Bau des Mega-Projekts ist der Schalungsexperte Doka – ein weiterer wichtiger Meilenstein im Hochhausbau für das Am stettner Unternehmen. Für den Bau des Signature Towers entwickelte die Doka-Niederlassung in Malaysia in enger Zusammenarbeit mit den Highrise Experten im Headquarter in Amstetten ein ausgeklügeltes Schalungs- und Sicherheitskonzept, abgestimmt auf den straffen Zeitplan und die hohen Sicherheitsanforderungen auf Kundenseite.

Doka zählt mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 70 Ländern zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik am Bau.