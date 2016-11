Aufatmen können 83 Hausbesitzer, deren Gebäude im Bereich des Altstandortes „Holzimprägnierung Rütgers Werk III“ stehen. Das Umweltbundesamt teilte der Bezirkshauptmannschaft in der Vorwoche mit, dass dieses Areal wieder aus dem Verdachtsflächenkataster gelöscht worden sei.

Im Juni des Vorjahres hatte die Mitteilung, dass man in diesem Bereich ein erhöhtes Umweltgefahrenpotenzial vermute und daher nun Erkundungsmaßnahmen durchführen müsse, natürlich für gehörige Aufregung bei den Betroffenen gesorgt (NÖN.at hatte berichtet, siehe ganz unten).

„Das ist auch verständlich. Denn wenn jemand sein Haus hätte umbauen oder auch verkaufen wollen, dann hätte er da womöglich Probleme bekommen. Wir sind daher froh, dass diese Sache vom Tisch ist“, sagt Umweltstadtrat Gerhard Haag. Er habe beim Ministerium auch darauf gedrängt, das Areal rasch zu überprüfen, denn ursprünglich sei davon die Rede gewesen, dass dies mehrere Jahre dauern könne. „Dass es nun so schnell gegangen ist, ist natürlich sehr erfreulich.“

Hofer kann Art der Überprüfung nicht nachvollziehen

Für Haag ist damit auch der Beweis erbracht, dass das Rütgers-Areal in den 90er-Jahren ordnungsgemäß gesichert wurde. „Denn das hat ja VP-Gemeinderat Michael Hofer angezweifelt.“

Hofer ist allerdings nach wie vor nicht davon überzeugt, dass unter der Oberfläche des ehemaligen Rüttgers-Areals keine Altlasten lauern. „Die 83 Liegenschaften um die es hier geht, waren ja eigentlich nicht Firmengelände, sondern grenzen nur daran an. Das beweist also gar nichts. Warum unsere Siedlung in den Verdachtskataster gekommen ist, war für uns ohnehin nicht nachvollziehbar.“

Der VP-Mandatar ist aber natürlich froh, dass das Gelände jetzt für unbelastet erklärt wurde. Welche Art der Überprüfung es gab, kann er nicht nachvollziehen. „Proben wurden bei uns und bei unseren Nachbarn jedenfalls keine entnommen.“

Bernhard Fischer, Amtssachverständiger für Altlasten beim Amt der NÖ Landesregierung erklärt dazu: „Dieses Ergebnis basiert nicht auf Analysen von Erdproben. Das Umweltbundesamt hat aufgrund von Informationen, Unterlagen und historischen Recherchen herausgefunden, dass nicht davon auszugehen ist, dass auf diesen Grundstücken vor 1989 Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen betrieben wurden. Der gegenständliche Standort wurde daher sowohl aus der Datenbank des Umweltbundesamtes als auch aus dem Wasserdatenverbund gelöscht.“