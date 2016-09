Per Facebook wendet sich heute die Feuerwehr Wolfsbach, die ja ab Freitag zum Feuerwehrfest lädt, an die Bevölkerung: „Hallo, wir danken allen, die uns weiterhin so unterstützen in dieser nicht sehr einfachen Zeit und die auch schon ihre Hilfe beim Fest oder in Zukunft angeboten haben. All jene die meinen, hier ihre negative Meinung der Welt mitzuteilen zu müssen – ohne uns zu kennen – sagen wir, kommt auch zum Fest und lernt uns kennen."

"Fest wird abgehalten, wie es sich gehört"

Für Taten einer Person eine große Gruppe zu verurteilen sei - so die Wehr auf ihrer Facebook-Seite weiter - nicht der feinste Zug: "Wir werden das Fest so abhalten, wie es sich gehört, nämlich professionell wie in den vergangen Jahren. Darum werden wir auch noch die letzten Hausbesuche mit den Vorverkaufskarten durchführen, wer noch welche benötigt, kann sie sich auch in den nächsten Tagen am Festgelände noch besorgen!"

Zum Abschluss heißt es: "Mit einer herzlichen Einladung zum Fest verbleiben die Mitglieder der FF Wolfsbach mit freundlichen Grüßen"