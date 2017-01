Vollerwerbslandwirt Karl Schweighofer aus Stephanshart verfügt bereits über Kunden aus 22 Ländern Europas. Hauptexportländer sind aktuell Rumänien, Moldawien und Belgien. Aber auch nach Kanada lieferte er 2009/2010 bereits eine große Menge an selbst angebauten Miscanthus-Setzlingen. „Als ich dann im November 2015 aber einen Anruf aus Paraguay bekam, mit dem jemand Setzlinge für fünf Hektar bestellen wollte, dachte ich zuerst, da erlaubt sich wer einen Scherz“, erinnert sich Schweighofer zurück.

Auf insgesamt acht Hektar Fläche baut Karl Schweighofer das Elefantengras an, das er nach der Ernte als Einstreu in der Tierhaltung sowie als Gartenmulch vertreibt. | NOEN

Doch der Anruf entpuppte sich als wahr und jetzt am 20. Dezember, über ein Jahr später, machten sich nun die ersten 20.000 von den georderten 50.000 Pflanzensetzlingen per Flugzeug auf den Weg über den großen Teich nach Paraguay in Südamerika – dort möchte der Käufer aus den Pflanzen Biokohle und spezielle Erde herstellen. „Die Vorbereitung für diesen Auftrag war schwierig, mit den Behörden war es sehr kompliziert, daher hat es so lange gedauert“, schildert der Stephansharter Unternehmer. Zehn Tage dauerte die Reise der Pflanzensetzlinge schließlich: Von Wien über Barcelona und Kolumbien wurden sie transportiert.

Jeder Setzling wird genauestens kontrolliert und bearbeitet. „Für unseren Auftrag nach Kanada mussten die Wurzeln zu hundert Prozent frei von Erde sein, dafür mussten wir jede einzelne waschen“, schildert Schweighofer. | NOEN

"Es ist ein Nischenmarkt"

Am 30. Dezember landeten sie dann am Ziel in Paraguay. „Die Wurzeln muss man während des Transports kühl halten, sonst treiben sie aus. Die Logistik ist hier durchaus eine Herausforderung, wenngleich es jetzt im Winter einfacher ist, wenn es bei uns schön kühl ist“, erklärt Karl Schmidthaler, ebenfalls aus Stephanshart, der sich um den Maschinenbau und die technische Weiterentwicklung der Ernte- und Aufbereitungstechnik der Miscanthus-Pflanzen kümmert.

Karl Schweighofer produziert und vertreibt die Miscanthus-Setzlinge nun schon seit zehn Jahren. Insgesamt acht Hektar Grund bewirtschaftet er mit der Pflanze. „Es ist ein Nischenmarkt, der durchaus schwierig, aber auch sehr interessant ist. Speziell für unseren kleinbäuerlichen Betrieb ist die Produktion und der Vertrieb von Miscanthus schon zu einem wichtigen Standbein geworden“, sagt der Vollerwerbslandwirt.

