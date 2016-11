Es war – rückblickend gesehen – ein „Megaprojekt“ und eines, dessen Nutzen weit in die Zukunft reicht: Die neue Notwasserversorgungsleitung zwischen Stift Ardagger und Stephanshart ist fertig.

Nach rund vier Monaten Bauzeit, umfangreichen Planungen und Genehmigungsverfahren und auch intensiven Diskussionen in den Gremien der Gemeinde Ardagger und der Wassergenossenschaft Stephanshart ist das Projekt jetzt umgesetzt. Pro Stunde können im Notversorgungsfall künftig bis zu 20 Kubikmeter Wasser in die eine oder andere Richtung geschickt werden und so die Versorgung sichergestellt werden.

Sicherheit, jederzeit auf gutes Wasser zurückgreifen zu können

Zum Hintergrund: Die Gemeinde Ardagger betreibt ihrerseits ein Wasserversorgungsnetz mit rund 300 Hausanschlüssen in Stift Ardagger und Markt Ardagger. Die Wassergenossenschaft Stephanshart wiederum versorgt mit ihrem Leitungssystem rund 110 Liegenschaften in Stephanshart. Gerade in Notfällen, zum Beispiel bei Rohrbrüchen, bei extremer Trockenheit oder sollten Keime ins Wasser gelangen, waren bisher Teile der Wasserversorgungsgebiete länger unversorgt.

Mit einem Zusammenschluss der beiden Leitungssysteme durch eine über zwei Kilometer lange neue Leitung – Teile davon sind gänzlich neu und Teile davon mit größerer Rohrdimension – wird nun sichergestellt, dass Wasser zwischen den beiden unabhängigen Versorgungssystemen zugeliefert werden kann. Um das Wasser in der Leitung laufend frisch zu halten, wird die neue Verbindung in definierten Abständen in die eine oder andere Richtung mit einer definierten Wassermenge beschickt.

Für die Verantwortlichen in Stephanshart und Stift Ardagger steckt hinter der Leitung vor allem die Sicherheit, jederzeit auf gutes Wasser zurückgreifen zu können – zum Nutzen der Wasserbezieher.

„Ein riesengroßer Dank gilt allen Grundbesitzern an der Strecke, dem Obmann der Wassergenossenschaft Stephanshart, Josef Zehetner, dem Wassermeister Christian Nagelhofer und Installateur Hans Gebetsberger, Vizebürgermeister und Ortsvorsteher Josef Frühwirth und den Hausbesitzern in der Siedlung Pfaffenberg. Bedanken möchte ich mich bei diesen Wasserbeziehern ganz besonders. Sie haben die notwendigen Abschaltungen im Lauf der Bauzeit mit Geduld mitgetragen. Und das waren einige Umschaltungen, Abschaltungen, unvorhergesehene Gebrechen und mehr“, sagt Bürgermeister Hannes Pressl.