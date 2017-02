Selten schlug ein NÖN-Bericht so hohe Wellen wie die Geschichte von Schildpattkatze „Pepper“, die ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden im holländischen Tilburg 950 Kilometer entfernt in Aschbach-Markt aufgefunden wurde. Völlig abgemagert hatte sie Tierschützerin Elisabeth Üblacker vor zwei Wochen in die Zeillerner Tierarztpraxis Hehenberger gebracht, wo sie die beiden Veterinärmediziner Katharina Zöchling und Konrad Hehenberger fortan behandelten und pflegten.

„Die Katze war extrem abgemagert und hatte eine auffällige Atmung. Sie hat dann aber zum Glück das Futter gut angenommen und gut gefressen, ja, eigentlich hat sie ständig nur gefressen“, schmunzelt Tierärztin Katharina Zöchling rückblickend. Dass es zu Beginn durchaus kritisch um „Pepper“ stand, macht Konrad Hehenberger deutlich: „Die Katze hatte eine Lungenwurminfektion. Diese Krankheit richtet in einer Katze ziemlichen Schaden an. Sie ist auch extrem selten und kommt nur vor, wenn Katzen viele Regenwürmer und Schnecken fressen“, erklärt der Tierarzt. Mittlerweile ist „Pepper“ aber wieder wohlauf.

Nach Radiointerview kam Flugangebot

Wie berichtet, konnte vor gut zwei Wochen dank eines implantierten Chips auch die Besitzerin des Tieres ausfindig gemacht werden. Tierärztin Katharina Zöchling rief „Katzenmama“ Franka in Holland an und erklärte ihr, wo sich ihre Katze aktuell aufhalte. Das konnte Franka zunächst kaum glauben: „Ich war überzeugt, dass ‚Pepper‘ nicht mehr am Leben sei. Seit 21. August des Vorjahres war sie abgängig. Wir haben alles versucht, sie zu finden, aber sie war einfach spurlos verschwunden“, erzählte Franka am vergangenen Sonntag im NÖN-Interview.

An diesem Tag reiste die Katzenbesitzerin persönlich an, um „Pepper“ abzuholen – dabei war auch die Geschichte ihrer Anreise außergewöhnlich: „In den Niederlanden gab ich ein Radiointerview, bei dem ich fragte, ob mich vielleicht ein Lkw-Fahrer nach Österreich mitnehmen könnte“, berichtete Franka. Daraufhin meldete sich das Versicherungsunternehmen Allianz Global Assistance mit dem Angebot, Franka den Flug mitsamt Übernachtung im Hotel zu bezahlen. Ein Angebot, das die Niederländerin gerne annahm – und so kam es am Sonntagabend zum berührenden Wiedersehen von Franka mit ihrer Katze „Pepper“, ein halbes Jahr nach deren Verschwinden.

Am heutigen Montag fuhren die beiden mit dem Zug wieder zurück nach Holland. Dort werde es auch noch einmal spannend, wie Franka mit einem breiten Grinsen im Gesicht erklärt: „Wir dachten, ‚Pepper‘ kommt nicht mehr wieder, daher haben wir im Dezember eine neue Katze zu uns geholt. Mal sehen, wie sich die beiden vertragen!“

