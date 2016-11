Rasant und mitreißend präsentierte die örtliche Theatergruppe rund um die beiden mitspielenden Regisseure Manfred und Anna Heher am letzten Samstag den Cooney-Klassiker „Außer Kontrolle“. Alle Mitwirkenden agierten in Höchstform und wurden vom Premierenpublikum zu Recht mit tosendem Applaus bedacht. Wer gerne lacht, darf sich dieses Stück auf keinen Fall entgehen lassen!

Kurz zum Inhalt: In einer Hotelsuite treffen sich Staatsminister Richard Willey und eine junge Sekretärin, Jane Wor thington, der Oppositionspartei, um sich in ein Liebesabenteuer zu stürzen. Als der Politiker auf dem Balkon zwischen einem der Schiebefenster eine Leiche entdeckt, ist guter Rat teuer. Die Polizei kann er nicht rufen, denn dann wäre seine Liebesbeziehung aufgedeckt. Also ruft er seinen Sekretär George Pigden an, der den Toten wegschaffen soll.

Ein Kellner, die Hotelmanagerin und Janes Mann verhindern durch ihr Erscheinen in der Suite immer wieder die Leichenbeseitigung. Das Chaos-Karussell beginnt sich zu drehen.

Weitere Vorstellungen im Pfarrsaal: 2., 3., 7., 9. und 10.12. um 20 Uhr, 4. und 8.12. um 14.30 Uhr und um 18 Uhr sowie am 11.12. um 18 Uhr.