Wirtschaft trifft auf Schule .

Unternehmen brauchen Schulabgänger, die wissen, was sie erwartet und was von ihnen erwartet wird. Vor diesem Hintergrund wird praxisnahe Ausbildung immer wichtiger. Die Aktion „Wirtschaft macht Schule“, in Zusammenarbeit mit den Aschbacher Betrieben und der NMS Aschbach, setzt genau da an.