Einstimmig wurde der Voranschlag 2017 in Aschbach beschlossen, was Bürgermeister Martin Schlöglhofer besonders freut. „Denn das ist ein Zeichen der demokratischen Reife, die wir seit der letzten Wahl aufgebaut haben. Wir haben von September weg das Budget in den Ausschüssen intensiv diskutiert und es waren alle Fraktionen eingebunden“, sagt der Ortschef. Obwohl man in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur investiert habe, entwickelten sich die finanziellen Kennzahlen der Gemeinde gut, betont Schlöglhofer.

Der ordentliche Haushalt beläuft sich auf 7.639.800 Euro, der außerordentliche Haushalt auf 3.233.400 Euro. Gestiegen sind sowohl der NÖKAS-Beitrag (Krankenanstaltenfinanzierung) von 870.000 auf 918.000 als auch die Sozialhilfeumlage von 488.000 auf 550.000 Euro. Die ebenfalls höher gewordenen Ertragsanteile (insgesamt 2.956.500 Euro) werden dadurch fast neutralisiert. Unter dem Strich bleibt der Gemeinde nur ein Plus von etwa 46.000 Euro.

Beachtlich sind in Aschbach die Kommunalsteuereinnahmen von knapp 1,5 Millionen Euro. „Das verdanken wir unseren guten Unternehmen. Den großen wie der Bergland-Milch und der Firma Papst ebenso wie den vielen mittleren und kleinen Betrieben die auch eine große Zahl von Arbeitsplätzen bieten“, sagt Schlöglhofer. Der Ortschef weist aber auch auf die Investitionen der Gemeinde in die Infrastruktur der Gewerbegebiete hin. „Wir erledigen auch unsere Hausaufgaben für die Wirtschaft.“

Krenstetten wird ans Wassernetz gehängt

Die größten Ausgaben wird die Gemeinde 2017 in Krenstetten tätigen. Der Ortsteil soll an die Wasserversorgung der Gemeinde angebunden werden. Rund 650.000 Euro sind dafür im Budget vorgesehen.

600.000 Euro hat die Gemeinde für die Sanierung des Freibades reserviert. Es ist inzwischen 54 Jahre alt. Eine Arbeitsgruppe ist noch dabei, die möglichen Varianten zu prüfen.

Für den Kauf des Gebäudes der Schulschwestern, dort ist ja der Kindergarten einquartiert, sind im Voranschlag 2017 430.000 Euro reserviert.

Zufrieden mit dem Budget ist auch die Bürgerliste „Wir für Aschbach“. „Durch die intensiven Verhandlungen aller Fraktionen wurde ein gemeinsamer Fahrplan für das Budget in den nächsten Jahren entwickelt. Das ist positiv. Bei der Schuldentwicklung, insgesamt rund 15 Millionen Euro Ende 2017, müssen wir aber sehr aufmerksam bleiben“, sagt Gemeinderat Markus Krenn.