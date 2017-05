In der Marktgemeinde Neustadtl an der Donau laufen derzeit die Vorarbeiten beziehungsweise Ausschreibungen für eine Reihe von Vorhaben, die laut Haushaltsplanung im Jahr 2017 umgesetzt werden sollen.

Die örtliche Volksschule soll ein neues Erscheinungsbild nach außen erhalten, das heißt, die Fassade wird gänzlich zur Färbung ausgeschrieben. Ebenso werden die Ausschreibungsunterlagen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Nabegg fertiggestellt.

Der gemeindeeigene Steg in Willersbach soll neu beplankt werden und sodann die bisherigen Holzteile ersetzen. Die Installierung einer E-Tankstelle befindet sich ebenfalls in der Finalisierung. Als geeigneter Standort wurde der Parkplatz beim Kindergarteneingang in der Jakobstraße festgelegt und soll noch vor dem Sommer in Betrieb gehen.

Auch Wohnraum soll geschaffen werden

Mit der Planung von einigen Reihenhäusern in der Kremsersiedlung hat man die Entwürfe beim Gestaltungsbeirat des Landes Niederösterreich eingereicht und hofft auf positive Beurteilung. Änderungen zum derzeit gültigen Flächenwidmungsplan befinden sich in der sogenannten öffentlichen Auflagephase.

In erster Linie sind Adaptierungen von überregionalen Raumordnungskomponenten der Grund hierfür. Etwa ein neuer Gefahrenzonenplan für alle Bäche, erstellt durch die Lawinen- und Wildbachverbauung, sowie eine neue amtliche Anschlaglinie für ein hundertjährliches Donauhochwasser. Diese neuen Aspekte müssen berücksichtigt, werden.

Bürgermeister Franz Kriener zeigt sich erfreut über die vielen Projekte, Vorhaben und Baulose, die für rege Tätigkeit in der Gemeinde sorgen. Diese würden die Wirtschaft stützen und somit Arbeitsplätze und Einkommen in der Region sichern.