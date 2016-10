Kürzlich kehrte die 19-jährige Lydia Steininger aus Amstetten von ihrem einjährigen Volontariatseinsatz in der Republik Kongo zurück. Sie unterrichtete Englisch und Deutsch an einer Volks-, Mittel- sowie Berufsschule und engagierte sich auch stark im sozialen Bereich, etwa als Mitarbeiterin in einer Gefängnisküche.

Natürlich hat sie dabei sehr viele Eindrücke gesammelt und erfahren, wie die Menschen dort leben. Eine Familie hat sie besonders ins Herz geschlossen: „Die etwa 15-jährige Tochter hat in der zweiten Klasse Mittelschule die Ausbildung abgebrochen, weil die Mutter kein Geld mehr hatte. Sie musste daher selbst arbeiten gehen. Die junge Frau hat ein bereits zweijähriges Baby und lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in einer kleinen Wellblechhütte, bestehend aus einem Doppelbett und einer Sitzecke mit Fernseher. Ihnen fehlt oft das Nötigste zum Leben und am Vorabend weiß die Mutter noch nicht, was oder besser gesagt, ob sie überhaupt am nächsten Tag essen, dennoch sind sie sehr herzlich und auch freigiebig.“

Mehrere Gründe für Auslandsjahr

Für Steininger gab es mehrere Gründe für dieses Auslandsjahr. Vor allem wollte sie sich bei einem Projekt engagieren, bei dem sie Menschen helfen konnte, daher entschied sie sich, bei den Salesianern Don Boscos mitzuarbeiten. „Und nebenbei habe ich auch erfahren, wie verwöhnt wir in Österreich sind“, sagt sie. Sie würde so ein Volontariat auch anderen jungen Menschen empfehlen. „Ich habe viel von der Kultur dort gelernt. Ich war auf Hochzeiten und Begräbnissen. Das Materielle ist dort weniger von Bedeutung.“

Wichtig sei für so ein Praktikum, dass man Interesse habe und die Menschen zuerst sehe. Lydia plant, im Rahmen ihres Studiums auch sozial tätig zu sein, etwa für Flüchtlingskinder im Wiener Salesianum.

Am 23. Oktober berichtet sie am Weltmissionssonntag in der Messe um 9.30 Uhr in der Herz Jesu-Kirche über ihr Praktikum. Bei Interesse hält sie auch gerne Vorträge über ihr spannendes Jahr im Kongo.