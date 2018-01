Die Arbeiten am Kindergarten in Allersdorf sind abgeschlossen. Das alte zwei gruppige Haus wurde ja abgerissen und am selben Standort ein neues Gebäude errichtet, das künftig drei Gruppen Platz bietet. Die Übersiedelung vom Ausweichquartier in den neuen Kindergarten ist bereits erfolgt. Am 8. Jänner hat er den Betrieb aufgenommen.

Damit steht der alte Kindergarten in der Eggersdorfer Straße für die Einrichtung einer Tagesbetreuungsgruppe zur Verfügung. Eine gibt es schon in der Stadt. Die Kinder(t)räume in der Siedlungsstraße werden von den Kinderfreunden betrieben. Dort werden 15 Kinder im Alter von ein bis zweieinhalb Jahren in der Zeit von 7 bis 18 Uhr betreut. „Wir wissen aber, dass der Bedarf in der Stadt viel höher ist und daher haben wir uns entschlossen noch eine zweite Gruppe einzurichten“, sagt Sozialstadtrat Gerhard Riegler.

Die Gruppe soll vorerst auf zwei Jahre befristet sein. „Denn der alte Kindergarten in der Eggersdorfer Straße ist natürlich nicht mehr am Stand der Zeit. Die Gruppe wird jene Räume nutzen, die baulich noch am besten funktionieren“, sagt der SP-Politiker. Innerhalb der nächsten zwei Jahre will er allerdings eine endgültige Lösung für die Tagesbetreuung finden.

Den Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer zweiten Gruppe hat der Gemeinderat schon im September gefasst. In der Dezembersitzung wurde nun beschlossen den Betrieb auszuschreiben. Neben den Kinderfreunden gibt es noch andere Organisationen, die in Niederösterreich Tagesbetreuung organisieren.