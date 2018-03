Die inhaltliche Arbeit ist abgeschlossen: Noch diese Woche wird eine Wiener Firma mit der visuellen Umsetzung der Multimedia-Präsentation in der Römerwelt (unterhalb der Lebenswelt für Gehörlose und Taubstumme) beginnen.

So sieht das Logo der neuen Römerwelt in Wallsee aus. | Gemeinde Wallsee

Im Eingangsbereich wird der Besucher Informationen über die Zeit der Römer in Wallsee in den ersten Jahrhunderten erfahren. Im eigentlichen Lager wird dann das kleine Kastell präsentiert und das Leben der Legionäre zwischen 400 und 476 nach Christi. Per Film, Musik und Text soll es den Besuchern veranschaulicht werden.

Im Augenblick ist die Römerwelt noch eine Baustelle, viele der Kastellmauern sind abgedeckt. Doch die Projektoren für die Mulitmedia-Show sind an der Decke schon montiert und auch die starken Scheinwerfer, die das neue Museum bis in den letzten Winkel ausleuchten werden. Mitte Mai soll die Römerwelt ihre Pforten öffnen.

Durch ein automatisches, aber einfaches Öffnungssystem soll der Besucher jederzeit Zutritt bekommen. „Er muss sich dafür am Gemeindeamt oder auch bei Wirten eine (Römer-)Münze erwerben. Die muss er einwerfen, dann kann er die Tür öffnen und per Knopfdruck auch die Multimediashow starten“, berichtet Tourismusgemeinderat Naglhofer.

Auch Radler sollen zur Römerwelt kommen

Vor der Römerwelt werden die Parkplätze zurückversetzt um Raum für Gruppen zu schaffen. Es sind ja vor allem Schulklassen, die man in die Römerwelt locken will. „Bei den Individudaltouristen hoffen wir natürlich vor allem auf die Radler am Donauradweg. Das Ziel wären da 1.000 bis 2.000 Besucher im Jahr“, berichtet Bürgermeister Johann Bachinger.

Natürlich wird am Radweg Werbung für die Römerwelt gemacht werden. Und auch bei der oberösterreichischen Landesausstellung in Enns zum Thema Römer will man auf Wallsee aufmerksam machen.

Um ein besonderes Schmankerl der Ausstellung in der Römerwelt wird derzeit noch ein Geheimnis gemacht. Im Vorjahr hat man ja das Grab eines gewissen Sixtus Sixtinus aus dem Jahr 117 nach Christi gefunden. Der war offenbar Bürgermeister von Wels, das ja damals die Hauptstadt von Noricum war. Er stammte offenbar aus Wallsee und wurde auch hier begraben.

Die Historiker sprechen von einem sensationellen Fund. Mehr darüber wird aber erst bei Ausstellungseröffnung verraten.

Kosten wird die Römerwelt rund 500.000 Euro. Land und Entwicklungsagentur ecoplus beteiligen sich am Projekt.