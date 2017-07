„Unsere Schulen sind ein zentrales Element in der Gemeinde, daher muss auch die Qualität passen. Wir wollen in die Bewegung der Kinder investieren, denn wie heißt es so schön: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“, führt Ortschef Hannes Pressl über die Gründe für den Zubau aus.

Das Volumen beträgt 2,3 Millionen Euro

Ein neuer Turnsaal für die Neue Mittelschule, der nach den Sommerferien 2018 seiner Bestimmung übergeben wird, soll der Jugend neue schulische Sportaktivitäten ermöglichen. Derzeit teilen sich Volks- und Mittelschule einen Turnsaal. Der neue Saal wird dann in erster Linie den Schülern der NMS zur Verfügung stehen.

„Natürlich wird man den Saal aber flexibel nützen“, führt Pressl aus. Der steigende Bedarf an Räumlichkeiten habe den Zubau notwendig gemacht: „Volksschule, Mittelschule und der Ausbau der Kinderbetreuung machen mehr Platz notwendig“, so Ardaggers Bürgermeister.

In diesem Jahr soll der Rohbau stehen. Seit vergangener Woche werden die Baggerarbeiten durchgeführt, dabei werden 3.500 Kubikmeter Erde ausgehoben. Das gesamte Terrain wird auf 1,7 Meter unter dem derzeitigen Eingangstürniveau und somit auf das Niveau des Gymnastikraumes der Mittelschule abgesenkt.

Für das Bauprojekt wird mit einem Gesamtvolumen von 2,3 Millionen Euro gerechnet. Das Land Niederösterreich fördert das Projekt mit 20 Prozent in Form eines Zinszuschusses. Vom Bund gibt es für den Zubau eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro. „Etwa eineinhalb Millionen wird die Gemeinde selber beitragen müssen“, berichtet Pressl und ergänzt: „Zuletzt haben wir die Kleinkindbetreuung ausgebaut. Bald sind wir mit diesem Projekt ebenfalls auf dem letzten Stand.“