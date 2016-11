Gereizt war die Stimmung bei der Bezirksbauernversammlung am Mittwoch der Vorwoche in Haag. Grund dafür war der in Aussicht gestellte Erlass des Sozialversicherungsbeitrages für das vierte Quartal.

Bauernvertreter fordern das ja schon lange – mit dem Gesetzesentwurf, der jetzt am Tisch liegt, können sie aber wenig anfangen. Dieser sieht nämlich vor, dass nur Landwirte unterhalb einer Beitragsgrundlage von 2.350 Euro profitieren.

Erlass muss für alle Betriebe gelten

„Das wären zwar alle Nebenerwerbsbauern, aber viele Betriebe im Vollerwerb nicht. Gerade die haben in den letzten vier Jahren aber nachweislich kein Einkommen mehr erwirtschaftet. Tatsache ist, dass einer gesamten Bevölkerungsgruppe ihre Produkte nicht entsprechend abgegolten werden und sie deshalb auf Ausgleichszahlungen angewiesen ist. Und jetzt will man die Bauernschaft auch noch in zwei Klassen spalten. Das kann nicht sein“, sagt Bezirksbauernbund obmann Andreas Pum.

Er nimmt auch die Vertreter der eigenen Partei in die Pflicht. „Meine Botschaft ist, dass dieses Verhandlungsergebnis inakzeptabel ist. Wir brauchen eine Sofortmaßnahme für alle bäuerlichen Betriebe.“ Pum erinnert auch an alle der Landwirtschaft nachgelagerten Arbeitsplätze – bei den Stallherstellern, den Traktorenerzeugern etc. Auch diese seien gefährdet.

Für Bezirksbauernkammer-Obmann Josef Aigner ist es nicht nachvollziehbar, „warum jene Betriebe, die voll von der Landwirtschaft leben, nun dafür bestraft werden sollen.“

Obwohl im Ybbstal aufgrund der geringeren Größen rund 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in den Genuss der vorgeschlagenen Regelung kommen würden, ist die Regelung auch für Landtagsabgeordneten Anton Kasser ein No-Go. „Die SPÖ versucht da, einen Keil in die Bauernschaft zu treiben. Aber wir werden das nicht akzeptieren. Die Forderung heißt: Erlass für alle Bauern.“