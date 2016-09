Die Gemeinde lädt am Samstag, 24. September, alle Bürger zum Elektromobilitätstag von 9 bis 12 Uhr am Rathausplatz ein. „Es geht uns darum, wieder einmal Bewusstseinsbildung in Sachen E-Mobilität zu machen und die Bevölkerung auch auf die vier Elektrofahrräder aufmerksam zu machen, die wir angeschafft haben und die man sich ausborgen kann“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Die Räder sind für einen Tag, ein Wochenende oder auch eine ganze Woche zu haben. „Vielleicht kommen ja manche Leute auf den Geschmack und kaufen sich dann selbst ein Elektrorad“, sagt der Ortschef.

E-Tankstelle um rund 10.000 Euro

Offiziell eröffnet wird an diesem Tag auch die E-Tankstelle, die die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der EVN gegenüber dem Gemeindeamt errichtet hat. Sie besteht aus einer 11-kW- und einer 22-kW-Ladestation und hat rund 10.000 Euro gekostet.

In Aschbach gibt es auch schon einige Privatpersonen, die mit einem Elektroauto fahren. „Sie haben sich bereit erklärt, die Fahrzeuge am Elektromobilitätstag für Probefahrten zur Verfügung zu stellen. Natürlich werden wir auch den E-Transporter des Bauhofes da haben und wir haben zusätzlich beim Gemeindedienstleistungsverband angefragt, ob er uns seinen Tesla für Testzwecke zur Verfügung stellt“, sagt der Ortschef.

Natürlich wird es auch jede Menge Informationen zum Thema Elektromobilität geben.