Der Lenker eines Motorfahrrads hat am Montag bei einer Kollision mit einem Pkw in seinem Heimatbezirk Amstetten schwere Blessuren erlitten. Der 16-Jährige war auf der L6095 unterwegs und dürfte kurz nach 8.00 Uhr auf einer Kreuzung mit der B1 in Wallsee den von rechts kommenden Wagen einer 76-Jährigen aus dem Bezirk Baden übersehen haben, berichtete die Polizei.

Es kam zu einer Kollision, bei der der Jugendliche schwer verletzt wurde. Die Rettung brachte ihn ins Landesklinikum Amstetten.