Vergangene Woche tagten die neun Gemeinden der Interessensgemeinschaft Anrufsammeltaxi Amstetten „IG Mosti“ im Gasthaus Graf in Winklarn. Vertreter der Gemeinden Euratsfeld, Ferschnitz, Oed-Öhling, Zeillern, Neustadtl, St. Georgen am Ybbsfelde, Winklarn, Ardagger und Viehdorf kamen dabei zusammen, um 15 Jahre nach Einführung des Anrufsammeltaxis über die kommenden Änderungen, die mit Jahreswechsel in Kraft treten, zu sprechen.

Haltestelle im Sonnenpark kommt dazu

„Der Mosti-Fahrplan wird nun von den Zuständigen der Abteilung für Gesamtverkehrsangelegenheiten des Landes Niederösterreich überarbeitet. Ein paar Wochen wird das in etwa noch dauern. Sobald die neuen Fahrpläne am Tisch liegen, werden wir die Bevölkerung darüber informieren“, erklärt IG Mosti-Sprecher und Bürgermeister von Winklarn, Gernot Lechner.

Ebenso werden zum Teil die Mosti-Haltestellen in den jeweiligen Gemeinden überarbeitet und ergänzt: „Damit beschäftigen sich auch aktuell die Verantwortlichen in den Gemeinden. Bei uns in Winklarn zum Beispiel kommt eine Haltestelle im Sonnenpark dazu“, sagt Gernot Lechner. Darüber hinaus wird es bald ein adaptiertes „Infoblatt“ über das Mosti geben.