„Die Leute werden älter, leben auch immer mehr alleine und die Aufenthaltsdauer in Krankenhäusern wird auch immer kürzer – obwohl wir hier in Österreich immer noch Europameister mit den längsten Aufenthaltsdauern in Spitälern sind“, zählt Hilfswerk-Präsidentin, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, die Gründe auf, warum der Bedarf an Pflegedienstleistungen vom Hilfswerk immer mehr steigt und zunehmend zu personellen Engpässen führt.

„Wir brauchen dringend mehr Personal. Dabei ist uns aber die Qualität der Pflege sehr wichtig. Da legen wir großen Wert darauf. Es ist nämlich schon auch so, dass die 24-Stunden-Betreuer, die sicher ein wichtiges Segment in der Pflege darstellen, immer weniger ausgebildete Fachkräfte sind. Da braucht es zusätzlich zur 24-Stunden-Betreuung oft noch eine professionelle Hauskrankenpflegekraft, die zum Beispiel die Wundversorgung übernimmt“, sagt Hinterholzer.

Elf offene Stellen gibt es aktuell an den vier Hilfswerk-Standorten im Bezirk Amstetten (siehe Infobox). „Von Teilzeit bis Vollzeit ist da alles möglich, da sind wir flexibel“, sagt die Betriebsleiterin vom Hilfswerk Amstetten, Renate Eglseer, die sich über jede Bewerbung freuen würde. Konkret werden diplomierte Welche Berufe besonders gefragt sind, welche Antworten es auf den steigenden Pflegebedarf gibt und wie das Bewusstsein um die Pflegevorsorge erhöht werden soll, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der NÖN.