Im Oktober schlägt der Mekam(Mehrkammern)-Tonne endgültig die Stunde. Dann stellt der Gemeindedienstleistungsverband (gda) die Müllentsorgung in 20 Gemeinden (alle anderen hatten nie das Mehrkammernsystem) um.

Verschmutzung des Biomülls ist Problem

Die Haushalte bekommen künftig eine 120-Liter-Biomülltonne und eine 240-Liter-Restmülltonne. „Ursprünglich hatten wir vor, die neuen Tonnen auszuliefern und die alten Mekam-Tonnen gleich mitzunehmen. Das lässt sich aber logistisch nicht machen“, sagt gda-Geschäftsführer Wolfgang Lindorfer.

Daher bekommen die Haushalte zuerst einmal die zwei neuen Tonnen zugestellt. „Beim nächstfolgenden Abfalltermin sollen sie dann die Mekam-Tonne hinausstellen und nach der Entleerung einfach draußen lassen. Sie wird innerhalb von drei bis vier Tagen abgeholt“, kündigt Lindorfer an.

13.230 Haushalte sind von der Aktion betroffen, 4.777 davon in der Stadt Amstetten. Gda-Obmann Anton Kasser erklärt nochmals, warum die Umstellung überhaupt notwendig wurde. „Vor 20 Jahren hat man die Mekam-Tonnen in vielen Gemeinden und Städten eingesetzt, auch in Deutschland. Jetzt sind wir fast die Einzigen, die sie noch verwenden.“

Der gravierendste Nachteil des Systems, der sich in den letzten Jahren immer deutlicher gezeigt hat, ist die Verschmutzung des Biomülls mit Restmüll.

„Wir sind in vielen Bereichen Spitze in NÖ, aber beim Biomüll nur Durchschnitt. Es kommt bei der Mekam-Tonne leider häufig zu Fehlwürfen. Bezirke, in denen es bereits das Zwei-Tonnen-System gibt, wie etwa Melk, erreichen beim Biomüll eine wesentlich höhere Qualität“, sagt Kasser.

Erklärtes Ziel des gda ist es, im Bezirk Amstetten bei der Abfalltrennquote die magische Grenze von 70 Prozent zu überspringen. Derzeit liegt sie noch bei 68,6 Prozent. Die getrennte Restmüll- und Biomüllsammlung soll den nötigen Schubs geben. „Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Abfall wird zunehmend als Wertstoff gesehen. Voraussetzung ist aber die exakte Mülltrennung“, sagt Kasser.

Die betroffenen Bürger in den 20 Gemeinden wurden in einem Schreiben bereits über die nahende Umstellung des Sammelsystems informiert. „Wir haben mehr als 13.000 Briefe ausgeschickt und allein in der letzten Woche haben die gda-Bediensteten rund 1.500 Telefonanfragen von verunsicherten Bürgern beantwortet“, berichtet Kasser. Er ist zuversichtlich, dass sich die Bürger rasch an die zwei Tonnen gewöhnen. „Allhartsberg war ja schon Testgemeinde und dort war das eigentlich recht problemlos.“

Sammelstellen: Die Dächer müssen weg

Die Restmülltonne wird künftig 13 mal im Jahr entleert (alle vier Wochen), die Biomülltonne alle zwei Wochen. Etwa zehn Prozent der betroffenen Haushalte haben angekündigt, dass sie künftig selber kompostieren wollen und daher keine Biomülltonne brauchen. „Das ist natürlich erlaubt, wir haben die Leute aber schon darauf hingewiesen, dass wir nach einem Jahr kontrollieren werden, ob sie tatsächlich ordnungsgemäß kompostieren“, sagt Lindorfer.

Die getrennte Sammlung von Biomüll und Restmüll wird im Jahr rund 20 Euro mehr kosten als bisher. „Derzeit zahlt jeder Haushalt pro Tag 0,54 Cent für die Müllentsorgung, künftig werden es dann 60 Cent sein. Wenn man schaut, was das Leben sonst so kostet, ist das ein leistbarer Betrag“, befindet der gda-Geschäftsführer.

Neuerungen bei der Mülltrennung wird allen Bürgern im Bezirk das Jahr 2018 bringen. Bis Ostern sollen alle Haushalte (Wohnhäuser bis maximal sechs Parteien) für die Sammlung von Plastikverpackungen den gelben Sack erhalten.

Glas und Metall wird man auch künftig zur Sammelstelle bringen müssen. Dort wird allerdings bei der Entleerung der Behälter von Roll- auf Hubsystem umgestellt, um den Müllmännern die Arbeit zu erleichtern. Das heißt für die Gemeinden allerdings, dass sie Dächer über den Müllsammelstellen entfernen müssen. In Amstetten ein beträchtlicher Aufwand, denn fast alle der rund 100 Müllplätze der Stadt sind überdacht.