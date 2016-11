Beinahe gänzlich aus unseren Wäldern dürften in den nächsten Jahren die Eschen verschwinden. Ein Pilz, der über die Luft übertragen wird und mit dem Wind weite Strecken zurücklegt, macht den Bäumen systematisch den Garaus. „Ein Mittel dagegen gibt es nicht, außer die befallenen Bäume zu fällen“, sagt Friedrich Hinterleitner von der Forstinspektion Amstetten.

„Hitze 2015 führte zu explosionsartiger Vermehrung der Käfer“

Das Problem dabei ist, dass die Eschen lange Zeit gar nicht krank wirken, weil nur einzelne Zweige absterben. Derzeit läuft in den Wäldern eine intensive Suche nach resistenten Eschen, um so vielleicht einem Mittel gegen den Pilz auf die Spur zu kommen, bisher aber ohne Erfolg. Die Lücken, die die Eschen in den Wäldern hinterlassen, werden aber nicht lange kahl bleiben. Der Ahorn beginnt bereits, sie auszufüllen.

Der Borkenkäfer setzte den heimischen Wäldern heuer auch zu. Rund 250 Bescheide hat die Forstinspektion ausgestellt, in denen Waldbesitzer aufgefordert wurden, Maßnahmen gegen den Schädling zu setzen. Im Vorjahr waren es gar 300 Bescheide – in einem „normalen“ Jahr sind es zwischen 100 und 150.

„Aber die Hitze im Jahr 2015 hat zu einer explosionsartigen Vermehrung der Borkenkäfer geführt. Heuer im Frühjahr hat es auch noch ganz schlecht ausgeschaut, aber dann hat die feuchte Witterung zum Glück das Schlimmste verhindert“, sagt Hinterleitner.

Schädlingsbekämpfung ist Mammutaufgabe

Es ist für ihn und seine drei Förster eine Mammutaufgabe die Waldbestände im Bezirk auf Schädlingsbefall zu kontrollieren, aber sie haben da so ihre Tricks. „Ein Kollege geht immer wieder früh auf den Sonntagberg. Wenn die Morgensonne in den Mischwald hinein scheint, dann kann man die kranken Bäume gut an ihrer rötlichen Färbung erkennen“, berichtet Hinterleitner.

Natürlich wären auch die Landwirte verpflichtet, bei Käferbefall aktiv zu werden. „Aber gerade jene, für die der Wald nur ein Nebenerwerb ist, sind im Sommer sehr mit anderen Arbeiten beschäftigt und bemerken die Borkenkäfer oft selbst gar nicht.“

Trotz der Sorgen mit den Schädlingen ist der Gesundheitszustand des Waldes im Bezirk allgemein nicht schlecht. Insgesamt sind von den 132.000 Hektar Gesamtfläche rund 46.000 Hektar bewaldet.

Der Anteil des Fichtenwaldes beträgt 51 Prozent. Zu finden ist dieser vor allem im Ybbstal (von Sonntagberg bis Hollenstein), aber auch im Bereich Wolfsbach/Weistrach/Haag und im übrigen Bezirk vor allem an Nordhängen.

„Die Fichte ist ein beliebter Nutzbaum, weil sie schnell wächst und der Großteil des Stammes verwertet werden kann. Allerdings ist die Fichte auch nicht sehr stabil, was wir spätestens seit dem großen Windwurf im Jahr 1990 wissen. Es gibt daher zunehmend mehr Waldbesitzer in den tieferen Lagen, die auf Mischwald umsteigen“, sagt Hinterleitner.

Zwar bringe Laubholz auf der gleichen Fläche nur die Hälfte des Ertrages wie Fichtenholz (auch wegen längerem Wachstums), dafür reduziere sich aber auch die Gefahr eines großen Schadens durch ein Naturereignis. Im Augenblick ist beim Laubholz übrigens Eiche sehr gefragt, Ahorn war bis vor einigen Jahren der große Renner, doch da ist die Nachfrage etwas abgeflaut.

Bewirtschaftung des Waldes wird schwieriger

Die Klimaerwärmung macht sich im Wald natürlich auch bemerkbar. Für Probleme sorgt sie vor allem bei der Bewirtschaftung: Denn die Frosttage werden weniger und das macht es oft schwierig, mit Traktoren zuzufahren, um gefällte Bäume herauszuholen. Der Boden ist dafür oft zu weich.

Ein Thema, das Hinterleitner und seinen Kollegen in den letzten Monaten Sorgen bereitete, ist zum Glück nun wieder vom Tisch. Eine geplante Novelle des Forstgesetzes hatte vorgesehen, dass künftig kleinere Waldgebiete mit einer Fläche bis zu maximal 5.000 Quadratmetern nicht mehr als Wald gelten und daher ohne Genehmigung der Forstbehörde gerodet werden dürfen. „Bisher gilt das nur für Flächen unter 1.000 Quadratmeter und einer Mindestbreite von zehn Metern. Wir haben im Bezirk sehr viele Schacherl (kleine Waldinseln) und davon hätten wir sicher viele verloren“, sagt Hinterleitner.

Naturschutzvereine liefen in den letzten Wochen Sturm gegen diese Regelung. Letztlich mit Erfolg, denn sie wurde aus der Gesetzesvorlage entfernt. Laut Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter sei es aber auch mit dem Koalitionspartner derzeit nicht machbar, diese Forstgesetz-Novelle umzusetzen.

Hinterleitner ist zuversichtlich, dass die Wälder im Bezirk auch die klimatischen Veränderungen in den kommenden Jahrzehnten überstehen werden. „Der Club of Rome sagte ja schon in den frühen 80er-Jahren das Waldsterben voraus. Das ist zum Glück nicht eingetreten, sonst hätte ich heute keinen Job mehr.“

Für den Forstexperten ist eines ganz klar: Wer Wald besitzt, der braucht einen langen Atem. „Denn nur den schnellen Ertrag im Sinn zu haben, ist bei der Bewirtschaftung sicher der falsche Weg. Da ist langfristiges Denken gefragt!“