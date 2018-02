Auch die Gemeinden im Bezirk stehen hinter der Forderung des Gemeindebundes, dass der Bund die Mehrkosten übernehmen muss, die durch den Wegfall des Pflegeregresses entstehen. Die Regierung hat zwar 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt, Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) rechnet aber allein für Niederösterreich mit 50 Millionen Euro Mehrkosten.

Grund dafür: Weil bei der Finanzierung der Pflegeplätze nicht mehr auf das Privatvermögen zugegriffen wird, dürfte sich der Andrang auf die Heime erhöhen.

„Jeder möchte so lange wie möglich im eigenen Haus sein“

Im Bezirk ist das derzeit allerdings noch nicht so. „Die Nachfrage ist bislang nicht größer geworden. Wir registrieren da nichts Außergewöhnliches“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.

Man dürfe in dieser Frage die familiären Bindungen nicht außer Acht lassen. „Jeder möchte so lange wie möglich im eigenen Haus sein und gerade am Land kümmern sich noch viele Kinder um ihre alten Eltern.“ Längerfristig rechnet aber auch Gerersdorfer mit einem höheren Bedarf an Pflegeplätzen.

Höhere Kosten für Länder und Gemeinden entstehen durch den Wegfall des Pflegeregresses aber natürlich jetzt schon, weil ja auch bei Personen, die schon im Heim sind, nicht mehr auf Privatvermögen zugegriffen wird.

Andrang auf die Heime wird sicher steigen

VP-Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer ist ebenfalls davon überzeugt, dass mittelfristig mehr Heimplätze benötigt werden. „Jene Leute, die sich darauf eingestellt haben ihre Angehörigen zuhause zu pflegen und teilweise sogar ihre Häuser umgebaut haben, werden das nicht von heute auf morgen ändern. Bei neu eintretenden Pflegefällen ist das sicher anders, daher wird der Andrang auf die Heime steigen. Die Kosten können nicht die Länder und die Gemeinden übernehmen.“

Grundsätzlich hält Hinterholzer die Aufhebung des Pflegeregresses für gut. „Denn es gibt ja Härtefälle, bei denen zum Beispiel ein Mann mit 50 Jahren im Wachkoma liegt, und die Frau ihn zuhause pflegen musste, weil sie sonst das Haus verloren hätte.

Für den Obmann des VP-Gemeindevertreterverbandes im Bezirk, Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl, ist klar, „dass der Bund nicht über die Hintertür den Gemeinden weitere finanzielle Bürden auferlegen kann. Wir haben klardefinierte Aufgaben wie die Erhaltung der Infrastruktur, der Schulen und Kindergärten etc. Es darf nicht dazu kommen, dass wir diese nicht mehr erfüllen können.“

Auch für den SPÖ-Gemeindevertreterverbands-Obmann, Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger, kann der Bund in dieser Sache nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. „Ich hoffe, die ÖVP erinnert sich daran, dass sie bei diesem Beschluss im Vorjahr auch dabei war.“

Derzeit gibt es im Bezirk rund 510 Pflegebetten.