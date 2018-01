"Die 2.944 Stimmen sind ein super Ergebnis für mich. Vor fünf Jahren hatte ich 1.500 Vorzugsstimmen und mein Ziel war es diese Zahl zu verdoppeln. In Haag hatten die ÖVP 1.715 Stimmen, davon waren 1.100 Vorzugsstimmen für mich.

Das zeigt, dass die Haager mit der Arbeit in der Gemeinde zufrieden sind. Auch in den Nachbargemeinden Haidershofen, Behamberg und Weistrach hatte ich die meisten Vorzugsstimmen. Ich denke, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir das Bezirksgericht nach Haag zurückgeholt haben.

Aber auch in jenen Gemeinden in denen ich als Bezirksobmann der JVP viel unterwegs war habe ich ein gutes Ergebnis erreicht. In Ferschnitz und Euratsfeld war ich zum Beispiel zweiter hinter Michaela Hinterholzer.

Ich sehe das Ergebnis als gute Ausgangslage für die Zeiten, die da kommen werden. Bei dieser Wahl wurden auch Weichen gestellt. Der Wähler hat auch entschieden, wie es in Zukunft weiter gehen soll. Und 2023 kommt bestimmt. Bis dahin werde ich wieder in der Gemeinde Vollgas geben. Sollte der Bezirk wieder ein Bundesratsmandat bekommen, werde ich keinen Anspruch darauf erheben. Ich habe in Haag genug zu tun."