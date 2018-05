Die Feuerwehren des Bezirks bildeten im Feuerwehrhaus Preinsbach wieder 24 Kameraden zum hochkarätigen Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold (FLAG) aus, auch salopp „Feuerwehrmatura“ bezeichnet.

Am 11. und 12. Mai stand die große Prüfung in der Landesfeuerwehrschule in Tulln an und alle haben es geschafft. Ausbildungsleiter Karl Radinger: „Die Gruppe war wirklich fleißig und hochinteressiert an den vielseitigen Themen. Es ist aber auch sehr wichtig, sich weiterzubilden und im Ernstfall das Erlernte einsetzen zu können. Ich möchte auch dem Ausbildungsteam danken, das die erfolgreichen Absolventen während vieler Wochen auf die Abschlussprüfung vorbereitet hat!“

Mit einem großen Festakt seitens der niederösterreichischen Landesfeuerwehr erhielten die „Feuerwehrmaturanten“ ihre FLA Gold-Abzeichen.

Beim Bewerb galt es 300 Fragen zu beantworten und praktische Übungen zu absolvieren: Organisation, Feuerwehrtechnik und –taktik, Brandbericht, Hindernislauf und Kommandieren einer Einheit. Die 24 Feuerwehrmänner aus dem Bezirk sind nun für alle Herausforderungen bestens gerüstet.