Den Bezirk noch sicherer machen – das ist das Ziel der Aktion „gemeinsam.sicher“, die vom Innenministerium initiiert, nun auch in der Region umgesetzt werden soll. „Es ist eine Tatsache, dass wir zu einem der sichersten Länder zählen, auch im Bezirk ist die Kriminalitätsrate rückläufig und dennoch fühlen sich viele Menschen bedroht. Dem wollen wir mit dem neuen Projekt entgegenwirken“, sagt Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Horst Schmutzer.

Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine noch bessere Vernetzung von Polizei, Politik und Bevölkerung zu erhöhen. In jeder Gemeinde soll es künftig einen Sicherheitspartner aus der Bevölkerung geben, an den sich die Bürger bei Problemen wenden können.

„Wir wissen, dass manche Leute eine Hemmschwelle haben, sich sofort an die Polizei zu wenden. Der Sicherheitspartner wird einer aus ihrer Mitte sein, da fällt ihnen das sicher leichter“, sagt Chefinspektor Ferdinand Humpl, der die Aktion auf Ebene des Bezirkspolizeikommandos koordiniert. Ob es sich um eine kaputte Straßenlaterne in einer abgelegenen Gasse handelt, oder um Jugendliche, die in einem Park Passanten anpöbeln, man will rasch darauf reagieren.

Reagieren, bevor eine Situation eskaliert

„Wird ihm ein solcher Vorfall gemeldet, dann wendet sich der Sicherheitspartner an den Sicherheitsbeauftragten bei der zuständigen Polizeiinspektion. Gemeinsam überlegen sie dann, was zu tun ist. In dem einen Fall werden sie veranlassen, dass die Lampe repariert wird, im anderen Fall könnte man die Polizeipräsenz im Park verstärken, aber auch Sozialarbeiter zu Hilfe holen, die mit den Jugendlichen Kontakt aufnehmen“, erklärt Humpl.

Um eines bittet die Polizei aber auch: Wenn jemand eine verdächtige Person im Garten seines Nachbarn bemerkt, soll er weiterhin den Polizeinotruf (133) wählen. Der Umweg über den Sicherheitspartner würde einem möglichen Einbrecher zu viel Zeit zur Flucht geben.

Nächste Woche wird die Polizei das neue Konzept im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz den Ortschefs im Schlosshotel Zeillern präsentieren. Die Kommunen haben auch die Möglichkeit, eigene Sicherheitsgemeinderäte zu ernennen.

Die Polizei will künftig aber auch in den sozialen Netzwerken aktiv werden, um Gerüchte, die dort kursieren, nötigenfalls rasch zu entkräften. „Wir hatten ja kürzlich auf Facebook große Aufregung im Bezirk über Personen, die Kinder angesprochen haben sollen.

Tatsächlich haben sich beide Fälle als Missverständnisse herausgestellt. Auf solche Dinge wollen wir rascher reagieren. Grundsätzlich sollte man in so einem Fall ohnehin die Polizei einschalten, anstatt etwas auf Facebook zu posten. Damit warnt man mögliche Täter unnötig, weil die ja natürlich auch in den sozialen Netzwerken präsent sind“, sagt Humpl.

Ob die Aktion „gemeinsam.sicher“ die gesetzten Ziele auch erreicht, wird man in ein paar Monaten wissen. Sie wird nämlich von der FH in Wiener Neustadt begleitet und evaluiert. „Unser Ziel ist natürlich eine Gesellschaft des Hinsehens. Die Menschen sollen sich wieder mehr füreinander verantwortlich fühlen“, hob Innenminister Wolfgang Sobotka in der Vorwoche bei seinem Besuch der Polizeiinspektion Amstetten den tieferen Sinn der Aktion hervor.