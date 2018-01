Die Vergabe von Wohnungen genossenschaftlicher Wohnbauträger in Amstetten an Zuwanderer der SPÖ anzukreiden, ist für SP-Bürgermeisterin Ursula Puchebner sehr vermessen. „Es gibt viele ganz unterschiedliche Genossenschaften und die Stadt vergibt deren Wohnungen nicht und hat auch keinen Einfluss darauf“. Sie gehe auch davon aus, dass die Genossenschaften bei den Vergaben auf eine adäquate Durchmischung in den einzelnen Wohnobjekten achteten, sodass von einer „Ghettoisierung“ im klassischen Sinne wohl keine Rede sein könne.

Die Forderung der FPÖ „500 Euro pro Wohnung seien genug“ ist für Puchebner mehrfach zu hinterfragen: „Für welche Wohnungsgröße, in welcher Ausstattung und Lage soll das gelten? Betrifft das auch Privatvermieter? Wie sieht es mit Kautionen, Grundkostenanteilen, Baukostenbeiträgen aus? Wie wird sich die Wohnbauförderung des Landes NÖ neu gestalten?“

Es stelle sich zudem die Frage, wie Schnabel die Wohnungsvergaben künftig regeln wolle. „Wird es auch Vorgaben geben, welche Wohnung wie viel kosten darf und auch welche Nationalitäten wo wohnen dürfen?“, fragt Puchebner. Immerhin lebten Menschen 80 verschiedener Nationen in der Stadt. Sie verweist auch darauf, dass die Stadt ihren Teil dazu leiste, den Menschen günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Wir haben 2018 315.000 Euro für Wohnbauförderung bereitgestellt.“ Dass dort, wo zugewanderte Familien wohnten, deren Kinder auch die Spielplätze benützen, sei klar. Besonders stark frequentiert ist hier der Spielplatz Mozartstraße, der mitten in einem Gebiet liegt, wo viele Zugewanderte zum Beispiel die Eigentumswohnungen (vermietet durch private Eigentümer) an der J.-Haydn-Straße, Mozartstraße, F.-Waldmüller-Straße und Wiener Straße bewohnen. Von einem Raufhandel sei ihr nichts bekannt. Auch die Bundespolizei und die Stadtpolizei hätten nicht von derartigen Vorfällen berichtet.

Polizei hatte keine Beanstandungen

Im Juni des Vorjahres hätte die Stadtpolizei über längere Zeit und auch nachts die Spielplätze kontrolliert. Es gab keine Beanstandungen. Zudem seien auch die Sozialarbeiter von Westrand vor Ort.

„Ich möchte keinesfalls alles schön reden, denn es ist mir bewusst, dass die Zuwanderung auch große Herausforderungen mit sich gebracht hat. Diese Herausforderung sehe ich in allen Lebensbereichen. Mir ist es jedoch wichtig, an Lösungen zu arbeiten. Tatsache ist, dass die Menschen hier sind und dass wir alles daran setzen müssen, für ein friedvolles Miteinander und eine gute Einbeziehung in unsere Gesellschaft zu sorgen.“

Die FPÖ versuche einmal mehr, die Stadt Amstetten, die ein pulsierender Wirtschaftsstandort mit vielen innovativen Betrieben ist, eine gut ausgebaute Infrastruktur aufweise und als Kultur- und Bildungsstadt überregionale Bedeutung erlangt habe, schlecht zu machen. Abfällige Bezeichnungen wie „tiefste Türkei“, „Ghetto“ und „Balkan“ auch nur für Teile Amstettens zu vergeben, gefährde auch die Chancen der Stadtentwicklung nach innen. Dessen muss sich jeder bewusst sein, der sich so abfällig äußert.