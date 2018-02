Die Nächtigungsstatistik für das Jahr 2017 lässt die Touristiker in der Region jubeln. Zwar liegen die Dezemberzahlen noch nicht endgültig vor, aber schon bis November zeichnete sich in der Moststraße ein Plus von 8,6 Prozent (17.936 Nächtigungen) ab.

Der Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus GmbH, Andreas Purt, sieht in diesem Ergebnis eine Rekordleistung: „Wir können davon ausgehen, dass im Jahr 2017 das beste Ergebnis seit 1994 für das gesamte Mostviertel erzielt wurde. Besonders sticht dabei die Moststraße mit dem größten absoluten Nächtigungswachstum von allen Regionen hervor. Die Zahl hat sich innerhalb von 20 Jahren verdoppelt. Die Eisenstraße ist zwar insgesamt führend bei den Nächtigungen, muss aber für das Jahr 2017 ein kleines Minus hinnehmen.“

Dieses Ergebnis freut natürlich auch Moststraßen-Obfrau Hinterholzer: „Ein Anstieg von 8,6 Prozent der Nächtigungen ist sensationell. Natürlich ist er auch darauf zurückzuführen, dass der Wirtschaftstourismus angesprungen ist, der ja im Raum Amstetten und St. Valentin eine große Rolle spielt. Wir verzeichnen aber auch beim Ausflugstourismus starke Zuwächse.