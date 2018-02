Mitte Februar konnte Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber im Beisein von über 300 Feuerwehrmitgliedern und Ehrengästen den 48. Bezirksfeuerwehrtag im Magnetsaal Böhlerwerk eröffnen.

Vor dem spannenden Einsatz- und Jahresrückblick begrüßte Katzengruber die zahlreichen Ehren- und Festgäste. Nach dem Totengedenken erfolgte ein Impulsbericht von den Feuerwehrtauchern, außerdem wurden ein Beinahe-Unfall mit Atemschutz und der Großbrand in Haag, der 2017 die Einsatzkräfte forderte, thematisiert.

Die Ehrengäste mit dem Bezirkskommando beim 48. Bezirksfeuerwehrtag: Gemeinderat Leopold Stockinger, Oberst Rudolf Halbartschnager, Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer, Abgeordneter Anton Kasser, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Bezirkskommandant Stellvertreter Josef Fuchsberger, Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber, Landesdirektor-Stellvertreter Armin Blutsch, Abgeordnete Michaela Hinterholzer, Nationalrat Andreas Hanger, Kommandant Roland Schmoll (Betriebsfeuerwehr voestalpine Precision Strip) und Bürgermeister Thomas Raidl. | Heribert Hudler

In seinem Bericht betonte Katzengruber, dass die Herausforderungen für die Feuerwehr immer größer werden. Angesichts zweier Wohnhausbränden wies der Bezirkskommandant darauf hin, wie wichtig Rauchmelder in den Wohnräumen sind. „Durch die 100prozentige Dichte der Fenster erkennt die im Raum befindliche Person nicht, wenn ein Elektrogerät zu brennen beginnt“, sagte Katzengruber und appelliert an die Bevölkerung Rauchmelder anzubringen.

Aber auch für einen totalen Stromausfall sollte man vorsorgen: In vielen Wohnhäusern ist von den Fingerprint-Eingangstüren bis zum Garagentor alles mit Strom betrieben. „Daher sollte man sich über Notstromaggregate Gedanken machen. Das gilt übrigens auch für Feuerwehrhäuser“, sagt Katzengruber.

Nach den Auszeichnungen erfolgten die Grußworte der Ehrengäste, die gemeinsam mit den Florianijüngern vernünftige Rahmenbedingungen im Feuerwehrwesen schaffen wollen.