Ein angeblicher Dachdecker mit südländischem Aussehen hat Montagvormittag bei einem Amstettner geläutet, um ihm seine Dienste anzubieten. „Er hat angeblich ein Loch in meinem Dach erkannt. Zuerst ging es nur um eine Reparatur, dann wollte er gleich das ganze Dach, etwa 100 Quadratmeter, neu eindecken. Er verlangte dafür 1.200 Euro“, berichtet der Mann. Der angebliche polnische Unternehmer gab an, dass er den Auftrag gehabt habe eine Schule in der Region neu zu decken, dabei sei ihm Material für eine Fläche von 360 Quadratmetern übrig geblieben. „Um welche Schule es sich handelt, konnte oder wollte er mir aber nicht sagen. Er sprach nur von einem ganz kleinen Ort in der Nähe“, berichtet der Amstettner.

Der Pole war mit einem weißen Peugeot unterwegs. Im Auto saßen noch zwei andere Männer, außerdem befand sich darin Materialmuster. „Prefa“-Aluplatten, Alu-Dachrinnen etc.

Dem Amstettner war die Sache nicht geheuer. Er lehnte das Angebot dankend ab und informierte auch die Polizei. „Vielleicht versuchen sie es ja noch bei anderen Leuten. Ich möchte davor warnen, sich auf so ein Geschäft einzulassen“, sagt er.

Tatsächlich gibt es immer wieder Vorfälle mit angeblichen ausländischen Handwerkern, die sehr günstige Angebote machen und nach Abschluss der meist nicht sehr professionell durchgeführten Arbeiten dann eine weitaus höhere Summe verlangen, als zuvor vereinbart.