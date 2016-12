Immer, nachdem ein 36-Jähriger zu tief ins Glas geblickt hatte, rastete er aus und machte seiner Lebensgefährtin fast ein Jahr lang das Leben zur Hölle. Vorstrafen fasste der Mann bereits aus, nun sitzt er wegen fortgesetzter Gewaltausübung vor dem Richter.

Brutales wirft die Anklagebehörde dem Mann vor im Prozess am Landesgericht St. Pölten, von unkontrollierter Gewalt erzählt das Opfer. „Sein Aggressionspotenzial war sehr hoch“, sagt die Frau. Und: „Einmal hat er mich in den Bauch geschlagen und dann den Spiegel mit der Faust zertrümmert. Nach der Geburt unseres Kindes hat er mich am Muttertag in den Bauch getreten. Ich bin zu Boden gegangen.“

„Sie ist mir in den Fuß gelaufen..."

Auch von Stößen und vom Würgen berichtet die Malträtierte vor dem Richter und meint: „Wenn er nüchtern ist, ist er der liebste Mensch der Welt.“ Anzeige erstattete dann das Pflegschaftsgericht.

Teilweise gesteht der Angeklagte die schweren Vorwürfe. Den Tritt in den Bauch allerdings nicht. „Sie ist mir in den Fuß gelaufen, ich wollte sie nicht verletzen“, sagt er. Mittlerweile habe der 36-Jährige dem Teufel Alkohol abgeschworen. „Jetzt bin ich bei den anonymen Alkoholikern, damals habe ich getrunken bis zum Umfallen“, erzählt er. „Das Opfer hat Ihnen immer die Stange gehalten“, wettert die Richterin. Sie spricht den 36-Jährigen schuldig und verhängt fünf Monate Gefängnis (nicht rechtskräftig).