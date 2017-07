Oft wird Zeillern als „Zentrum der Blasmusik“ bezeichnet. So kommt es also nicht ohne Grund dazu, dass der Musikverein heuer bereits sein 120. Bestandsjubiläum feiern darf. Vergangenes Wochenende wurde auf zwei Tage verteilt dann diese Feierlichkeit auch ausgiebig zelebriert.

Den Anfang macht der Samstag, an dem die Band „Highlights“, die abends für Stimmung sorgte. Am Sonntag wurde dann mit einer Marschmusikbewertung, einer Feldmesse, einem Frühshoppen, einem Festumzug sowie einem Monsterkonzert dem ganzen die Krone aufgesetzt.

Bei der Marschmusikbewertung am Sportplatz traten insgesamt 23 Musikkapellen an. Eine davon in der Kategorie C, vier in der Kategorie E und der Rest trat in der Kategorie D an. Eine herausragende Bewertung erhielt dabei der Musikverein Wolfsbach für die Kürfigur „Flugzeugstart“, musikalisch untermalt durch die Musikstücke „Alt Starhemberg“, „Flieger Marsch“ und „Über den Wolken“. Dafür gab es eine ausgezeichnete Bewertung von 94,5 Punkten (mehr dazu in der Infobox).

Nach dem Mittagessen ging es mit einem Festumzug durch das Zentrum von Zeillern weiter. Liebevoll und sorgfältig geschmückte Wägen begleiteten dabei 29 Musikkapellen auf den Weg zur Schlosswiese, wo anschließend ein Monsterkonzert mit allen versammelten Musikkapellen veranstaltet wurde. Zwischen den Musikstücken richteten einige Ehrengäste das Wort an die Besucher und bedankten sich bei allen Beteiligten für die Organisation dieser Veranstaltung. Zu den Ehrengästen gehörten unter anderem Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Nationalsratsabgeordneten Ulrike Königsberger-Ludwig, Andreas Hanger sowie Georg Strasser, Bundesrat Andreas Pum und Vertreter der Partnergemeinde Zeilarn in Bayern.