Wie die Zeitung „Heute“ in der Vorwoche berichtete, soll es in Biberbach zu einer Umwidmung einer Gemeindestraße zur Wohnstraße mit Durchfahrtsverbot gekommen sein, um den Gebietsschutz der Apotheken zu umgehen. Dieser Schritt sei von der Gemeind gesetzt worden, weil eine Ärztin sich mit ihrer Praxis inklusive Hausapotheke am Ortsrand ansiedeln möchte.

Das Problem: Die Praxis wäre weniger als sechs Kilometer von der nächsten Apotheke entfernt. Eine Hausapotheke dürfe somit nicht betrieben werden. Mit der Umwidmung, die das Durchfahren verbietet, sorge man dafür, dass eine Ausweichstrecke gefahren werden muss. So könne man den Sechs-Kilometer-Abstand wieder einhalten.

Friedemann Hofmann-Bachleitner, Konzessionär der Apotheke in der Nachbargemeinde, erklärt der NÖN: „Hier wird das Gesetz umgangen. Den Leuten ist nicht bewusst, dass sie nun auch nicht mehr den direkten Weg zum Friedhof fahren dürfen. Das ist ein Schildbürgerstreich. Da wurde eine Straße in eine Wohnstraße umgewidmet, wo gar niemand wohnt.“

Für Biberbachs Ortschef Fritz Hinterleitner geht die Anschuldigung ins Leere. „Die Wohnstraße besteht bereits seit 2016 und wurde per einstimmigen Beschluss des Gemeinderates unter meinem Vorgänger Karl Latschenberger verordnet. Auch das anschließende, zwei Hektar große Bauland ist seit 2016 gewidmet. Hier wird also ein intensives Wohngebiet entstehen, wo eine beruhigende Wohnstraße mehr als gerechtfertigt ist. Das wurde auch mittels Gutachten des Verkehrssachverständigen untermauert“, betont Hinterleitner gegenüber der NÖN.

Denn es herrscht auch in der Bevölkerung ein gewisser Unmut, da durch die Umwidmung die direkte Zufahrt zum Friedhof und ins Sportzentrum verboten ist. „Auf Betreiben der Apotheke in der Nachbargemeinde werden zudem alle angezeigt, die gegen das Durchfahrverbot verstoßen. Es geht um Aufklärung. Für viele war nicht klar, was eine Wohnstraße bedeutet. Wir haben mit den Leuten geredet und es ist relativ schnell Ruhe eingekehrt“, sagt der Ortschef.

Die Anzeigen, die von den Rechtsvertretern der Apotheke bei der Bezirkshauptmannschaft eingelangt seien, hätten die Bürger natürlich erbost. „Hier geht es rein um Profit, denn unsere Ärztin hat bereits eine positive Apothekenbewilligung durch die BH und das Land. Die Apotheke hat Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.“ Hofmann-Bachleitner wollte auf NÖN-Anfrage nicht zu den Anzeigen Stellung nehmen, verwies aber auf die Gesetzeslage.

Lösung für Zufahrt zum Friedhof ist in Sicht

Natürlich sichere die Hausapotheke den Arztstandort ab. „Das ist wichtig, wie man in anderen Gemeinden sieht, wo die Nachfolge des Arztes nicht geklärt ist“, betont der Ortschef.

An einer nachhaltigen Lösung für die Friedhofsbesucher werde gearbeitet. „Wir wollen südlich des Friedhofs Stellflächen errichten. Es gibt bereits konkrete Gespräche mit dem Grundeigentümer.“ Und dann soll auch diese Zufahrt zum Friedhof erlaubt sein. Die Besucher des Sportplatzes werden allerdings den Umweg in Kauf nehmen müssen. „Ich möchte daran appellieren, dass es manchmal nötig ist, gewisse Erschwernisse in Kauf zu nehmen, um wichtige, gemeinschaftliche Ziele zu erreichen“, sagt Hinterleitner.