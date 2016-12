Am Montag folgte die Neuwahl des Bürgermeisters sowie die Nachbesetzungen im Gemeinderat und im Gemeindevorstand. Zuerst wurde der Bürgermeister gewählt. Friedrich Hinterleitner bekam sowohl Wechsel | Nach fast 33 Jahren legte Karl Latschenberger sein Amt als Bürgermeister zurück. Neuer Ortschef ist Friedrich Hinterleitner.

Von Heribert Hudler von der SPÖ als auch von den Grünen den Vertrauensvorschuss und erhielt 100 Prozent der Stimmen. Danach wurde Manfred Bühringer als neuer ÖVP-Gemeinderat angelobt. In den Gemeindevorstand rückte Martin Strohmayr nach. Dieser wird dem Ausschuss Gesundheit und Soziales vorstehen. Der neue Bürgermeister bot in seiner Antrittsrede den Grünen und auch den SPÖ-Gemeinderatsmitgliedern eine konstruktive Zusammenarbeit an und dankte ihnen für das Vertrauen. Weiters sagte Hinterleitner, dass

die Gemeindemandatare als Bürgeranwälte auftreten sollen: „Sie sind es, die draußen hören, was die Bürger bewegt, was geredet wird und was für die Leute nicht in Ordnung ist. Das gilt es in der Gemeindestube zu diskutieren.“ Hinterleitner forderte die Mandatare auch auf, anstehende Projekte unter Einbindung der Bevölkerung zu planen und zu realisieren.