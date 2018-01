Es ist ein langer Kampf, den Gemeinderat Wolfgang Laaber (Freie Wähler), führt. Seit dem Jahr 2006 fordert er, dass das niederösterreichische Kanalgesetz geändert wird und die Kanalgebühren nach dem Verursacherprinzip berechnet werden. In Niederösterreich hängt die Höhe der Gebühren von der Wohnfläche ab, nicht von der Abwassermenge.

„Da geht es um Gerechtigkeit. Das Verursacherprinzip entspricht eigentlich der EU-Norm, auch im restlichen Österreich gibt es das Verursacherprinzip. Betroffen sind davon tausende Haushalte. So sind die Kanalgebühren vor allem für ältere Personen, die alleine in einem großen Haus wohnen, eine große Belastung. Jetzt vor der Landtagswahl wäre der richtige Zeitpunkt, darüber wieder zu diskutieren“, betont Laaber.

Der Gemeinderat hat 2010 eine Petition an das Europäische Parlament gerichtet. In den vergangenen Jahren erhielt Laaber immer wieder Stellungnahmen der EU. Darin wies diese unter anderem darauf hin, dass eine Pauschalberechnung der Gebühren nach der Wohnfläche wohl nicht zu Wassereinsparungen führen würde. Mitgliedsstaaten müssten begründen, inwieweit ein derartiges Berechnungsmodell den Richtlinien entspricht.

Anwaltschreiben an die EU-Kommission

Zudem schlug der Petitionsausschuss Laaber vor, sich an die Europäische Kommission zu wenden. An diese richtete er kürzlich über seinen Anwalt ein Schreiben, in dem argumentiert wird, dass „ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich in die Wege zu leiten“ sei.

Laaber hat auch mehrmals mit dem Land Niederösterreich Kontakt aufgenommen. „Wir werden von Herrn Laaber immer wieder zu diesem Thema befragt. Er ist der Meinung, dass die Kanalgebühren nicht der Wasserrahmenrichtlinie entsprechen würden. Bei uns ist aber kein Verfahren anhängig, wir wissen nichts von einem Vertragsverletzungsverfahren und sind diesbezüglich auch von der EU nicht kontaktiert worden. Die Kanalgebühren bestehen schon viele Jahre und sowohl Verfassungsgerichtshof als auch Verwaltungsgerichtshof haben festgestellt, dass diese unionsrechtlich unbedenklich sind“, erteilt Anna-Margaretha Sturm, Leiterin der Abteilung Gemeinden beim Land Niederösterreich, Auskunft.