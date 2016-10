Das Chaos vor der Zentralschule, ausgelöst meist dadurch, dass viele Eltern ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen und trotz Verbot vor dem Haus stehen bleiben, beschäftigte in der Vorwoche den Verkehrsausschuss. Schon im Vorfeld war ja über eine mögliche Einbahnregelung im Bereich der Schule diskutiert worden und das Bauamt legte der Politik dafür nun drei mögliche Varianten vor (siehe unten).

Einbahn bedeutet auch Verkehrsberuhigung

Ausschussvorsitzende, FPÖ-Stadträtin Brigitte Kashofer kann einer Einbahnlösung allerdings gar nichts abgewinnen. „Da wären zuerst einmal die Kosten von etwa 50.000 Euro für eine totale Umgestaltung der Fahrbahn mit getrenntem Radfahrstreifen in der jeweiligen Gegenrichtung. Außerdem würden bei jeder Variante Parkplätze verloren gehen und sie hätten ein vermehrtes Verkehrsaufkommen mit entsprechender Umweltverschmutzung zur Folge“, fasst sie ihre Einwände zusammen.

Das Verkehrschaos werde, so Kashofer weiter, durch rechtswidrig parkende Fahrzeuge beim Gymnasium hervorgerufen. „Die einzig richtige Maßnahme besteht daher in rigoroser Kontrolle des Halteverbots durch die Stadtpolizei am Morgen und zu Mittag.“

Für SPÖ-Verkehrssprecher Bernhard Wagner spricht im Gegensatz zu Kashofer einiges für eine Einbahnlösung. „Natürlich werden die Wege länger, andererseits kommt es aber sicher zu einer Verkehrsberuhigung, wenn es nur in eine Richtung geht, weil Fahrzeuge, die anhalten, dann nicht mehr kreuz und quer stehen. Wichtig ist ja vor allem, die Sicherheit der Schulkinder zu erhöhen, wozu auch ein von der Fahrbahn abgetrennter Radweg beitragen würde.“ Man werde dies nun zuerst parteiintern diskutieren und dann erneut im Ausschuss beraten, sagt Wagner.

„Haben dort mehrere gleichwertige Hotspots“

VP-Gemeinderat Markus Brandstetter will die Varianten ebenfalls genau auf Vor- und Nachteile ausloten: „Wir müssen berücksichtigen, dass wir in diesem Bereich mit den Schulen, dem Seniorenheim und der Krankenkasse mehrere gleichwertige Hotspots haben. Die Probleme bei der Zentralschule gibt es meist nur in einem kurzen Zeitraum. Eine Lösung dafür darf keine Verschlechterung für alle anderen bringen.“ Brandstetter nimmt auch ältere Schüler in die Pflicht, die mit dem Auto zur Schule kommen. „Wenn sie ihre Pkw bei der Eishalle parken würden, wäre das schon eine Entlastung. Der kurze Fußweg ist sicher zumutbar.“

Für die Grünen macht es Sinn, eine Ringlösung anzudenken. „Wir brauchen eine ausgewogene Lösung. Dass ein eigener Radstreifen kommen soll, begrüßen wir“, sagt Gemeinderat Dominic Hörlezeder.

Die Varianten