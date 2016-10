Den Bankomaten in der Baumax-Filiale in Amstetten ließen Slowaken im April 2015 mitgehen, in einem Flussbett brachen sie ihn dann auf und sackten 86.000 Euro ein.

Ein Jahr später schlugen sie in der Steiermark zu, rissen in Pinggau einen Bankomaten aus der Verankerung, transportierten ihn ab und erbeuteten 27.000 Euro, kurz darauf leerten sie in einem Supermarkt in Fürstenfeld den Bankomaten und sackten dort 145.000 Euro ein.

Einige Bandenmitglieder fasten bereits Strafen aus, drei Rumänen (39, 46 und 32 Jahre alt) mussten sich vergangene Woche wegen gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch verantworten.

Trio dank Zufall geschnappt

Dieses Trio schnappte Kommissar Zufall. Nach dem letzten Coup marschierten zwei der Angeklagten ein Flussbett entlang, während der Dritte im Auto wartete. Zeugen beobachteten das, glaubten, Schlepper entdeckt zu haben und verständigten Polizisten. Die eilten sofort herbei. Es dauerte dann nicht lange bis klar war, was die Männer tatsächlich verbrochen hatten.

Zu den Vorwürfen waren die drei geständig. Vor dem Richter erzählten sie nur wenig. „Ich stehe unter Druck, bin besorgt um meine Familie und um mein Leben“, so der Rädelsführer. Ein Schöffensenat verhängte über den bereits dreimal vorbestraften 39-Jährigen drei Jahre Gefängnis, zweieinhalb Jahre gesiebte Luft setzte es für den 32-Jährigen. Mit 13 Monaten unbedingt kam der Chauffeur davon. Nicht rechtskräftig.