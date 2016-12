Wohin die Reise der Stadt Amstetten bis zum Jahr 2030 gehen soll, darüber haben sich Politik und Raumplanungsexperten in den letzten Monaten die Köpfe zerbrochen. Das Ergebnis wurde am Montag der Vorwoche den Bürgern in der Pölz-Halle präsentiert – in Form des neuen Entwicklungskonzeptes. Der Andrang hielt sich mit 30 bis 40 Interessierten (von der Politik einmal abgesehen) dabei allerdings in Grenzen.

30.000 Einwohner bis zum Jahr 2030?

Das Raumplaner-Büro Porsch ZT GmbH aus Gmünd im Waldviertel hat in den letzten Monaten unzählige Daten zum Ist-Zustand der Stadt Amstetten erhoben, um eine Grundlage für die künftige Raumplanungsstrategie zu haben.

Ein interessantes Detail daraus: In der Stadt gibt es derzeit noch rund 1.000 Hektar Bauland, davon sind 600 Hektar Wohnbauland. Von diesen sind wiederum 130 Hektar noch unbebaut. Die Reserven sind also relativ hoch, allerdings sind viele dieser Grundstücke nicht verfügbar, weil die Besitzer sie nicht verkaufen und kein Bauzwang besteht.

Im Entwicklungskonzept wurden deshalb nun auch jene Bereiche definiert, wo es in den einzelnen Ortsteilen in den kommenden Jahren noch Raum für Siedlungsentwicklung gibt (siehe weiter unten). Bis zum Jahr 2030 könnte Amstetten 30.000 Einwohner haben. Auch im Entwicklungskonzept ist natürlich das europan-Projekt rund um den Bahnhof ein wichtiger Faktor. „Das ist ein innerstädtisches Entwicklungsgebiet, wie es kaum wo sonst zur Verfügung steht“, sagt Raumplaner Karl Heinz Porsch.

Betriebsgebiete werden allmählich etwas rar

Mit Betriebsgebieten ist die Stadt nicht mehr überreich gesegnet. Im Osten gibt es noch einige Reserven zwischen B1 und Westbahntrasse. Diese sind aber durch die Gemeindegrenze zu St. Georgen am Ybbsfelde beschränkt. Eine Erweiterungsmöglichkeit besteht noch zwischen der Agathastraße und der Lewingstraße und natürlich östlich der Bahn Richtung Preinsbach und Eisenreichdornach.

„Allerdings gibt s dort hochwertige Flächen für die Landwirtschaft und man sollte erst dann darauf zurückgreifen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind“, erklärt Porsch. Zudem müsse man bei einem etwaigen Betriebsgebiet auch genügend Abstand zu den Siedlungen halten, um keine Konflikte zu provozieren.

Ein kleineres Betriebsgebiet entsteht derzeit ja im Westen der Stadt durch Aufschüttungen im Bereich Oiden. Dieser Standort ist insofern ideal, weil er verkehrstechnisch sehr gut liegt und es keine Anrainer gibt. Theoretisch wäre, so die Raumplaner, langfristig auch eine Nutzung der Flächen auf der anderen Seite der B121 denkbar, wenn die Grundbesitzer einwilligen. Als künftiges Industriegebiet genützt werden könnte, so steht es im Entwicklungskonzept, das Gebiet nördlich des Wirtschaftsparks Kematen.

Weitere Ybbsbrücke ist anzudenken

Im Bereich Mauer-Hausmening bietet natürlich die Landeswiese Platz für die Ansiedlung von Betrieben. Denkbar wären auch Betriebsgründe zwischen Winkling und Pilsing. Allerdings liegt das Areal im hochwassergefährdeten Gebiet, da müsste zuvor also ein Schutzprojekt realisiert werden.

Bezüglich Handel wäre die Schaffung eines Subzentrums im Osten der Stadt denkbar – vor allem, wenn dort tatsächlich die Siedlungstätigkeit massiv vorangetrieben werden sollte. „Subzentrum bedeutet allerdings kein großes Einkaufszentrum, sondern dass es dort Geschäfte gibt, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten“, greift Stadtbaudirektor Manfred Heigl möglichen Spekulationen über ein Einkaufszentrum vor.

Bei der Präsentation des Entwicklungskonzepts: Bürgermeisterin Ursula Puchebner (4.v.l.) mit Baudirektor Manfred Heigl (1.v.l.), Raumplaner Karl Heinz Porsch (2.v.r.), dessen Team und interessierten Bürgern. Fotos: Knapp | Knapp

Auch in Sachen Verkehr gibt es einige Ideen und Anregungen: Gerade im Hinblick auf eine Siedlungserweiterung im Osten der Stadt ist langfristig eine Verbindung zwischen der B1 und der L90 (Euratsfelder Straße) anzudenken – was natürlich auch eine zusätzliche Ybbsbrücke erfordern würde.

Ein möglicher Autobahnanschluss Amstetten Mitte geistert auch seit vielen Jahren durch die Köpfe. Für die Raumplaner ist klar: Der Zubringer könnte nicht zwischen Eisenreichdornach und Preinsbach verlaufen – nicht zuletzt auch, weil dort eine wichtige Schneise für den Wildwechsel ist.

Noch immer nicht völlig vom Tisch ist – zumindest gedanklich – die Anbindung der Mondi Richtung Süden zur B121, wodurch man den Ort vom Schwerverkehr entlasten würde. Allerdings wäre das ein Projekt im Natura 2000 Gebiet mit allen damit verbundenen Auflagen. Einsicht ins Entwicklungskonzept kann bis 9. Jänner am Bauamt genommen werden.