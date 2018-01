Mit einem Zuwachs von 96,5 Watt Photovoltaik-Leistung je Einwohner im Jahr 2017 gegenüber 2016 liegt Ferschnitz im Bezirk Amstetten klar an der Spitze der Photovoltaik-Liga 2018. Die 1.746 Einwohner-Gemeinde verbuchte vor Hollenstein und Winklarn Platz eins und weist eine Gesamtleistung von 572 kW aus 59 Photovoltaik-Anlagen – öffentliche wie private – aus.

„Für uns als Gemeinde ist der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen sehr wichtig, da wir uns das Ziel gesetzt haben, bis 2025 energieautark zu sein“, sagt der Feschnitzer Bürgermeister Michael Hülmbauer und ergänzt zufrieden: „Der Weg stimmt, im öffentlichen Bereich sind wir schon energieunabhängig, hier wird sowohl der Strom als auch die Wärme, die im Jahr benötigt wird, bereits selber erzeugt mittels PV-Anlagen und Nahwärmeanlagen aus Holz.“

Haidershofen produziert die meisten PV-Watt

Neben dem Ziel, energieautark zu werden, sind Hülmbauer aber noch weitere Gründe für den Ausbau der PV-Anlagen wichtig: „Wir müssen die Klimaziele von Paris einhalten, bevor es zu spät ist. Außerdem wird es immer mehr E-Tankstellen geben, somit ist die zusätzliche Stromerzeugung sehr wichtig. Und es geht auch um die regionale Wertschöpfung – die PV- Anlagen werden von der Firma Ertex Solar in Amstetten erzeugt, der Ausbau der Anlagen sichert daher Arbeitsplätze und das Geld bleibt in der Region.“

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf stimmt die Richtung, in die Ferschnitz zieht, ebenfalls: „Wir produzieren in Niederösterreich bereits 104 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Sonnenenergie hat hier einen nicht unwesentlichen Anteil. Ohne unsere Gemeinden wäre das nicht möglich gewesen. Ich gratuliere Ferschnitz herzlich zu diesem beeindruckenden Ergebnis!“

Übrigens: Haidershofen ist jene Gemeinde, die im Bezirk je Einwohner die mit Abstand meisten Watt aus Photovoltaik erzeugt: 5.170 kW. Mit Respektabstand folgt Haag (3.132 kW).

„Wir haben den Ausbau der Photovoltaik von vornherein unterstützt und profitierten natürlich auch von vielen Firmen und der Mostviertel Energie GesmbH, die sehr viel erneuerbare Energie erzeugen. Als Gemeinde sind wir stolz darauf, aber der Ausbau hängt natürlich von den Menschen und Firmen ab. Alles, was in diesem Bereich investiert wird, ist auch für die Zukunft der Kinder wichtig. Das zeigen Vorfälle wie etwa Fukushima“, betont Bürgermeister Manfred Schimpl. Das Land Niederösterreich und die Energie- und Umweltagentur NÖ, in Kooperation mit Ertex-Solar, machten die siebte Auflage der Photovoltaik-Liga möglich.